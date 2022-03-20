日印峰會 岸田：不容許武力改變印太

日本首相岸田文雄（左）19日造訪印度，並與印度總理莫迪（右）舉行會談，討論烏克蘭情勢等多項議題。（法新社）

2022/03/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相岸田文雄十九日造訪印度並於當晚與印度總理莫迪會談，雙方就包括俄羅斯入侵烏克蘭等議題交換意見，並確認不容許在任何區域以武力單方面改變現狀；此外，日本還將大幅投資印度以促進雙邊貿易。

岸田在會後表示，日印將在停止烏克蘭戰爭與透過對話改善情勢上攜手合作，以及將緊密合作以實現美日倡導的「自由開放的印度太平洋」，重申在印太地區加強安全關係的承諾；印度方面則說，日印關係是該區穩定的關鍵。

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此外，兩人在會中還論及俄羅斯入侵烏克蘭，並確認不容許在任何區域以武力單方面改變現狀，岸田直言，俄羅斯對烏克蘭的攻擊撼動國際規範，「事態嚴重」。

日5年投資印度420億美元

此外，岸田會後透露，日本將在未來五年投資印度四二○億美元，可望為從都市基礎建設發展到綠色能源等許多產業帶來龐大利益，進而促進雙邊貿易。

岸田出訪印度以及柬埔寨前曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭令人髮指，破壞國際社會秩序的基礎，絕對不接受此等單方面改變現狀之舉在印太地區上演，並會就包括烏克蘭情勢在內的許多議題，與印柬領袖交換意見，敦促印度在烏克蘭問題上與「四方安全對話」（Quad）其他三國統一步調。

成員包括美國、澳洲、日本與印度的「四方安全對話」先前曾就烏克蘭危機舉行線上高峰會，會後未能聯合譴責俄羅斯，肇因於印度對此有所遲疑。

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