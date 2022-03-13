北約動員3萬部隊 俄邊界演習近3週

美國歐洲司令部正在與俄羅斯接壤的拉脫維亞率領來自十一國的士兵舉行國際軍事演習。這場名為「水晶箭」（Crystal Arrow）的跨國演訓始於俄烏開戰前的二月十八日，三月二十三日結束。圖為十一日參與軍演的一輛波蘭陸軍坦克。（歐新社）

2022/03/13 05:30

今年最大規模 在挪威舉行

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此烏俄戰事方興未艾之際，北大西洋公約組織（NATO）及其夥伴十四日起將在距離俄羅斯邊境不遠處的挪威，舉行歷時近三週、今年度最大規模的海陸空與極地演習「二○二二冷回應」（Cold Response 2022）。儘管該演習並非針對俄羅斯，但在目前烏俄陷入戰火期間進行演習，別具意義。

離俄邊界數百公里

這場演習將從十四日起到四月一日在挪威北部的博多（Bodø）與特琅索港（Tromso）之間的區域舉行，來自二十七國約三萬名部隊、兩百架飛機與五十艘船艦，將在挪威的寒冷天候中於極地、地面、海上與空中磨練戰技，是今年來涉及北約部隊的最大規模演習。演習地點與俄羅斯邊境僅相距數百公里，北約早在俄羅斯入侵烏克蘭前便已規劃要舉行這場演習。

請繼續往下閱讀...

芬蘭瑞典 也將參與

挪威國防部長艾諾克森（Odd Roger Enoksen）表示，這場演習對挪威及盟國的安全極為重要，將演練盟軍增援挪威；該演習並非針對俄國當局攻擊烏克蘭，但在這種背景下也讓這場演習的意義更為重大，北約或挪威領土並未遭受明確的軍事威脅，但歐洲情勢比長久以來更難以預料。守護北約在歐洲北部邊境的挪威，將在演習中檢驗如何管理前來增援的北約盟軍，其鄰國芬蘭與瑞典雖非北約會員國，但與北約關係日益密切，屆時也將參與這場演習。

已知會俄 演習「純防禦」

為避免誤解，挪威已知會俄羅斯將舉行被定義為「純防禦」的冷回應演習，並將與俄羅斯保持一定距離，但俄方並未接受邀請派觀察員出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法