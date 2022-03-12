美歐決取消俄最惠國待遇

美國總統拜登11日宣布對俄羅斯祭出新制裁，將撤銷俄羅斯的最惠國待遇。（法新社）

2022/03/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登十一日宣布對俄羅斯祭出新制裁，將撤銷俄羅斯的最惠國待遇（美國稱永久正常貿易關係），導致俄羅斯商品被課徵較重的關稅，將嚴重衝擊已邁向「深度衰退」的俄國經濟與貿易。消息人士預告，七大工業國（G7）集團以及歐洲聯盟（EU）將同步跟進。

俄商品課較高關稅 嚴重衝擊經濟

拜登重申，普廷是侵略者，必須為此付出代價；除撤銷俄羅斯的最惠國待遇，拜登還宣布禁止進口俄羅斯鑽石、海產與伏特加、禁止美國對俄羅斯出口奢侈品，以及禁止對俄羅斯所有經濟層面進行投資，以及G7將進一步制裁俄羅斯寡頭。當記者詢問俄羅斯是否將對烏克蘭使用化學武器時，拜登表示，此舉將導致俄國付出嚴重代價。

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最惠國待遇是世界貿易組織（WTO）的重要原則，要求該組織各會員國間保證在關稅與規範上享有平等待遇，失去此一地位意味俄國將如目前北韓與古巴般，商品進口他國時被課徵稅率較高關稅。

歐盟是俄羅斯貨品最重要市場

分析家指出，愈多國家加入撤銷最惠國待遇，制裁的效果就愈好；盟國若同步撤銷貿易優惠，將嚴重衝擊俄羅斯經濟。歐盟是俄羅斯出口最重要的市場，二○一九年佔總出口額四十一％，其次是佔比十三．四％的中國。

各國將依其程序來撤銷俄羅斯的最惠國待遇，美國的程序是國會必須通過立法，國會參眾兩院跨黨派議員已表態支持。此外，美國國會還主張將俄羅斯踢出世貿組織，但將已入會十年的俄國逐出世貿組織無法由美國片面決定，需要取得世貿組織一百多個會員國的同意。

面對西方的經濟制裁，俄羅斯總統普廷十日反嗆，西方找藉口來摧毀俄羅斯經濟，揚言要把撤離俄羅斯的西方企業的資產國有化。

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