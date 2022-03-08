歐盟：近日開峰會 討論接納烏克蘭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名來自烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的十一歲男孩（右），由於雙親必須留在烏克蘭，他帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼，獨自一人跨越距離800多公里的邊境進入斯洛伐克，成為俄羅斯入侵烏克蘭後湧現難民潮中的動人一幕。斯國內政部說，「他用微笑、無所畏懼和英雄般的決心，征服了每一個人」。（圖：取自臉書，文：國際新聞中心）

2022/03/08 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）申請加入歐盟，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）七日表示，歐盟近日將舉行高峰會，將認真考慮是否接納烏克蘭加入歐盟。

米歇爾透過「推特」表示，烏克蘭人的團結讓歐盟印象深刻，歐盟對烏克蘭的友誼及援助的承諾也堅定不移，「我們將在未來幾天討論烏克蘭申請加入歐盟一事。」他還說，會與澤倫斯基保持密切聯繫。

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澤倫斯基上月底呼籲歐盟啟動緊急程序，馬上接納烏克蘭加入歐盟，「我們十分感謝盟友們對烏克蘭的支持，但我們的目標是與所有歐洲人站在一起，力求與他們平等，我相信這是我們應得的，我也相信我們很有機會加入（歐盟）。」

俄攻烏已投入95%兵力 烏東親俄民兵首領被擊斃

俄羅斯入侵烏克蘭的部隊七日對基輔、馬立波、哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅、沃爾諾哈瓦（Volnovakha）和尼古拉耶夫等烏國主要城市，發動陸海空立體作戰。美國有線電視新聞網（CNN）引述烏國官員與社群媒體報導，基輔周邊從北部至西部的一大片地區，七日一早就爆發激戰；基輔市長克里契科指控俄軍蓄意殺害平民。美國高層官員指出，俄國入侵烏克蘭以來，已發射多達六百枚飛彈，並已投入集結在烏國邊境總兵力的九十五％。

不過，英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，烏國東部頓內茨克地區的反烏軍事團體「斯巴達營」（Sparta Battalion）領袖佐加（Vladimir Zhoga），已經在烏東沃爾諾瓦哈鎮（Volnovakha）戰役中喪命。據報導，佐加領導的「斯巴達營」成員猶如新納粹，自二○一四年成形以來，被認為犯下殘忍戰爭罪，還曾射殺烏克蘭戰俘。

俄警告：北約國家若收留烏國戰機 視同參戰

俄國國防部六日表示，將以精準武器打擊烏國的國防軍工業，並警告羅馬尼亞等北約組織成員國和烏國鄰國，勿收留烏國軍機，否則將視同參與烏俄武裝衝突。

烏國軍方指出，俄軍持續採取攻擊行動，以包圍基輔、哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅及尼古拉耶夫為主，並開始囤積接下來強攻基輔所需要的資源。為遲滯俄軍攻勢，烏軍已在基輔最後一座聯外橋樑─比洛戈羅德卡（Bilogorodka）橋裝好炸藥，必要時將忍痛炸橋。烏南俄軍則從黑海砲擊烏國第三大城敖德薩的杜斯拉（Tuzly）村，瞄準關鍵基礎設施，但美方尚未觀察到俄軍在敖德薩附近發動兩棲攻勢。烏國總統澤倫斯基六日示警，俄軍準備轟炸敖德薩。

克里契科說，俄軍欲摧毀由基輔州管轄、在基輔市周邊的布查（Bucha）、戈斯托梅利（Hostomel）、沃爾澤利（Vorzel）及伊爾平（Irpin）四個行政區，居民遭殺害。戈斯托梅利鎮鎮長普里利普科在發放麵包時，竟遭俄軍所殺。

在另座遭圍攻的城市馬立波，國際紅十字會表示，情況危急，平民亦無法安全離開。烏國當局此前指控，俄軍違反暫時停火讓平民安全離開的協議。烏南具戰略價值的港市尼古拉耶夫七日持續遭襲擊，機場已被攻入。烏國第二大城哈爾科夫五日與六日晚間均遭狂轟濫炸。烏國中西部大城文尼察（Vinnytsia）的機場亦在俄軍轟炸下全毀。澤倫斯基再次敦促西方國家設立禁航區。

俄羅斯國防部聲稱，將在烏克蘭首府基輔等城市暫時停火，以利開設人道走廊。圖為基輔西郊城市伊爾平（Irpin）七日有一群民眾走過斷橋下臨時搭建的小道，逃離戰火。（美聯社）

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