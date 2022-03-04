憂淪烏克蘭第二 喬治亞申請加入歐盟

距離烏國首都基輔50公里的博羅江卡（Borodyanka），住宅大樓遭俄軍猛烈砲擊摧毀。（路透）

2022/03/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭遭受俄羅斯軍隊無情攻擊，同為前蘇聯解體後獨立的喬治亞共和國二日緊急遞件申請加入歐盟，希望不要淪為「第二個烏克蘭」。隨著烏俄衝突加劇，美國國務卿布林肯將展開歐洲六國行。此外，俄國直升機二日剛入侵日本北海道領空，又派出四架戰機進入瑞典位於波羅的海領空，再度引發關注。

俄國軍機過去就頻繁進入瑞典領空，但在俄國入侵烏克蘭之際，二日的事件讓人更審慎看待。瑞典國防部聲明，瑞典獅鷲（Jas39 Gripen）戰機迅速起飛，記錄與拍攝到兩架蘇愷24（Su-24）與兩架蘇愷27（Su-27）戰機侵入哥特蘭島（Gotland）以東瑞典領空的照片。瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）強調，莫斯科此舉讓人無法接受，瑞典會有堅定的外交回應。

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黑海國家喬治亞的執政黨「喬治亞之夢」黨魁科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）二日宣布，決定立即申請加入歐盟，正在緊急準備相關工作。喬治亞是前蘇聯國家，與烏克蘭一樣希望加入歐盟及北約，同樣遭到莫斯科當局強力阻撓。二○○八年，俄羅斯曾入侵喬治亞，並承認喬治亞境內分離主義地區南奧塞提亞與阿布哈茲為獨立國家，與烏克蘭的狀況可說如出一轍。

另一方面，布林肯三至八日將展開歐洲六國訪問，他將在布魯塞爾和北約、歐盟領導人會面，並且訪問波蘭、摩爾多瓦、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的官員。布林肯說，烏俄危機迅速成為對歐洲穩定和世界秩序的威脅；這是普廷總統的戰爭，不是俄羅斯人民的戰爭。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟各國外長四日將與布林肯、烏克蘭、英國和加拿大外長，以及北約秘書長召開緊急會議，商討俄羅斯入侵烏克蘭議題。

彭博分析，俄羅斯入侵烏克蘭正迫使歐洲迅速重新制定數十年來撐起歐洲和平的安全安排。雖然北約未在烏克蘭部署軍隊，但成員國已紛紛向該國運送資金和武器，同時還將向東部邊境增派數千名兵力，對俄國總統普廷發出明確警告：不要把部隊移入歐洲比烏克蘭更遠的地方，否則將面臨直接與北約部隊過招的風險。

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