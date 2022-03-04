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    坦克人重挫俄軍 1.6萬國際志願軍接棒

    烏克蘭總統澤倫斯基三日表示，俄軍侵烏迄今已有近九千名士兵陣亡。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基三日表示，俄軍侵烏迄今已有近九千名士兵陣亡。（路透）

    2022/03/04 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯兩國軍力懸殊，原本外界預期戰況將會一面倒，但烏克蘭人以肉身抵擋俄軍裝甲車的英勇「坦克人」前仆後繼，奮勇抗敵意志震撼世界，重挫軍力排名世界第二的「戰鬥民族」俄國銳氣。烏國總統澤倫斯基強調，烏克蘭挫敗了俄羅斯「鬼鬼祟祟」的入侵計畫，第一批一萬六千人的外國志願軍已抵達，痛批俄軍有如武漢肺炎後出現並攻擊烏國的「新病毒」。

    澤倫斯基透過影片強調，烏克蘭英勇抵抗俄軍入侵，使俄國的「鬼祟」計畫受挫，他「真心尊敬」在多座城鎮抵擋俄軍攻勢的「英勇居民」。他透露，他將成立外籍人士組成的新部隊，邀請各國人士共同抵禦俄軍，第一批一萬六千人已經抵達，而且烏克蘭每天都從合作夥伴、真正的朋友那裡收到武器。

    泰國民運人士也報名

    路透報導，澤倫斯基的號召在軍政府統治的泰國獲得熱烈回響，一個線上團體號召前往烏克蘭參戰，一天內就獲得兩千多人簽名響應。廿八歲的泰國民運人士查納彭二日親自前往烏克蘭大使館報名，「他們也在為民主而戰，現在被一個超級大國和一個暴君入侵，所以我問自己能為他們做些什麼。」

    為了瓦解俄國民眾對這起入侵行動的支持，烏國國防部開放電話熱線和電郵地址給俄國家長，查詢他們的子弟是否被俘或陣亡；若遭俘虜，來基輔一趟就可以領回。澤倫斯基一再對俄軍陣亡官兵和他們家鄉的親人表達同情，形容他們是被誤導而受徵召，被騙來打仗。

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