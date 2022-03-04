俄改冬奧後出兵 應習近平請求

紐約時報披露，中國二月初曾要求俄羅斯不要在北京冬奧期間出兵烏克蘭，顯示北京當局對俄國的攻烏計畫有一定程度的了解。圖為俄羅斯總統普廷二月四日趁出席北京冬奧開幕式，與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

2022/03/04 05:30

〔編譯張沛元、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕紐約時報二日引述美國政府資深官員與歐洲官員的話報導，西方情報顯示，北京當局曾在今年二月初要求俄羅斯勿在北京冬季奧運會結束前入侵烏克蘭，顯示中方對俄國入侵烏克蘭的戰爭計畫或意圖，有一定程度的直接了解。

北京冬奧二月四日開幕，儘管遭多國外交抵制，俄羅斯總統普廷仍親臨北京，並與中國國家主席習近平發表聯合聲明，宣稱中俄「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。冬奧二月廿日閉幕，四天後的二月廿四日，俄軍全面入侵烏克蘭。

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對此，中國外交部發言人汪文斌三日在記者會上，怒斥紐時報導虛假，是轉移視線甩鍋推責的言論，「十分卑劣」，並反批美國才是「危機的始作俑者」。

報導指出，這份由某個西方國家情報機構取得的機密情資，已被判定為可信，且在美國及其盟邦間流傳開來。熟悉內情官員透露，該情報未必是指攻烏議題曾出現在習、普這類高層對話中。但美歐官員表示，很難相信普廷拖到冬奧結束後才攻烏純屬巧合。為準備攻烏，俄國還將原本部署在中俄邊境與東部其他地區的大軍移往烏克蘭和白俄羅斯附近，顯示中俄官員間有高度信賴。

將美情報給俄 中氣急否認

紐時指出，美國在去年十一月拜登總統與習近平舉行視訊會談後，便曾力促北京當局出面說服普廷放棄攻烏，並對質疑普廷會下令攻烏的中國官員，提出俄軍陳兵邊界的證據，不料稍後掌握的情報卻顯示，中方將美方提供的資訊分享給俄國，還對俄方表示，華府企圖離間中俄關係，但中國不會阻止俄國的計畫。

黑海艦隊密件 間接證實中國早知情

與此同時，烏克蘭駐日大使館三日在「推特」公布一份聲稱取自俄羅斯黑海艦隊的機密文件，顯示俄國在一月十八日批准對烏克蘭的侵略計畫，時間從北京冬奧閉幕當天的二月廿日起至三月六日止，攻擊作戰期間為十五天。由於侵略行動的執行時間出現落差，這份密件也助長了中國可能事前知情的疑雲。

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