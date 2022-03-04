黑海沿岸失守 烏總統:繼續抵抗

美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）二月廿八日拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯軍車正駛向烏克蘭西南部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）。（法新社）

2022/03/04 05:30

俄軍拿下刻松 澤倫斯基信心喊話

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事已一週，在烏國軍民頑強抵抗和民主國家援助下，直到三日，烏南戰略要地刻松終於不敵俄軍優勢兵力陷落，係俄軍拿下的第一個烏國主要城市。烏國總統澤倫斯基在其最新發布的信心喊話錄影演說中，號召烏國人民繼續抵抗。他並矢言，俄國侵略者將「不會有片刻安寧」，還形容俄軍士兵是「遭利用的困惑孩子」。但俄軍仍加強對烏國各地平民目標狂轟猛炸，並包圍第二大城哈爾科夫及首都基輔。

人口約二十九萬的濱黑海港市刻松遭俄軍圍攻三天，食物與醫藥短缺。俄國國防部三日說，已掌控該市。法新社報導，烏國官員坦言該市已淪陷，市長科利哈耶夫表示，市內已不見任何烏軍官兵蹤影。刻松地區行政長官拉古塔也在網路貼文，指稱俄軍已控制區政府大樓。

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馬立波遭俄連續砲轟26小時

烏國東南濱亞速海的港市馬立波亦遭俄軍包圍，副市長歐洛夫說，烏軍和烏國後備部隊「國民衛隊」非常英勇，惟戰況「相當危急」；俄軍正用砲擊、空中轟炸、戰術火箭及多管火箭系統等各種武器摧毀馬立波，亟需西方國家提供進一步的軍事支援。

俄軍已連續砲轟馬立波廿六小時，在隆冬中缺水缺電的該市正面臨人道危機；市長波伊欽科指稱，俄軍攻擊住宅大樓，「就是想殺光我們」。紐約時報報導，刻松陷落後，烏國黑海沿岸盡落入俄軍手中，外國對烏國的海路援助會遭切斷。一旦馬立波亦失守，俄軍與烏東的親俄分離主義份子就能夠對烏國東南部的守軍形成合圍之勢。

東北哈爾科夫 遭砲彈火箭空襲

人口約一五○萬的烏國東北部大城哈爾科夫同樣遭俄軍猛攻，美國有線電視新聞網（CNN）報導，在三日上午前的廿四小時內，當地平民又有三十四人死亡、二八五人受傷。俄軍不斷以炸彈、砲彈和火箭推進榴彈空襲該市住宅區與全部有人聚居的地區。在距離首都基輔外約卅公里，依然可見綿延約六十四公里，由坦克、裝甲車與牽引砲組成的俄軍車隊。

根據聯合國三日統計，戰爭首週烏國平民有二四九人喪生、五五三人受傷。俄國國防部二日則首度公布傷亡，宣稱俄軍有四九八人陣亡、一五九七人受傷。

第2輪談判啟動

烏俄第二輪談判預定三日在白俄羅斯舉行，可望於美東時間當天上午九點（台灣時間當晚十點）展開。白宮則已請美國國會通過一筆一百億美元的經費，提供烏國武器及人道援助。歐盟執委會主席馮德萊恩重申，歐盟支持烏國加入；英勇的烏國人民用生命捍衛歐洲價值，是歐洲大家庭的一份子。

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