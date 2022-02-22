自創社群平台 川普回來了

美國前總統川普自創社群平台「真實社群」（Truth Social）本週逐步推出，預定三月底前「全面運作」。（法新社檔案照）

2022/02/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普因發表爭議言論，先後遭「推特」、「臉書」等社群平台封殺，決心自立品牌，成立人際網路互動平台「Truth Social」（真實社群，暫譯），並選在二月廿一日美國「總統日」（Presidents’ Day）當天在蘋果應用程式商店（App Store）正式上架，預定三月底前「全面運作」，標示川普將重返社群平台。

路透報導，Truth Social沒有廣告，分享發文的方式與「推特」頗為類似，可追蹤其他用戶的帳號，也可看到追蹤帳戶發布的貼文。此外，用戶發文後無法再編輯內容。該平台的下一個重要功能，可能是讓用戶彼此可直接傳訊的即時通訊功能。

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Truth Social母公司「川普媒體科技集團」（TMTG）由前共和黨聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）擔任執行長，在他帶領下，Truth Social加入愈來愈多科技公司組合，這些公司將自己定位為言論自由的擁護者，希望吸引認為自己觀點是正確、卻在更成熟的社交平台上被壓制的用戶。努尼斯廿日對福斯新聞表示，他認為Truth Social三月底前即可全面運作，至少在美國。

在針對保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社群媒體百家爭鳴之際，資本額據稱達十二億五千萬美元（約三百五十億台幣）的TMTG設法從中殺出血路。川普先前形容Truth Social是臉書、推特與YouTube的替代選擇；二○二一年一月六日川粉大鬧國會山莊後，這三家社群媒體接連封殺川普。

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