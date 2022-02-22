拜普會有望 前提俄未出兵

美國總統拜登（左）和俄羅斯總統普廷（右）在法國斡旋下，「原則上」同意舉行領袖峰會，但美俄雙方對此都低調回應，外界憂可能出現變數。（法新社）

2022/02/22 05:30

馬克宏促成 烏克蘭要求列席

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰雲密佈之際，法國總統馬克宏廿日促成俄國總統普廷和美國總統拜登「原則上」同意舉行高峰會，歐盟等各方皆樂觀其成，但白宮強調必須以俄未出兵為前提，克里姆林宮也重申尚未定案，基輔方面則要求列席。與此同時，西方各國仍警告俄軍蠢蠢欲動，美方和歐盟也進一步明確指出，一旦俄國動武，將切斷其與國際金融市場的聯繫。

俄稱隨時可能通話或會晤

馬克宏廿日分別與普廷和拜登通電話，磋商化解俄烏危機後，法國總統府愛麗榭宮宣布，美俄「原則上」同意舉行領袖峰會。法方透露，是拜登請求馬克宏向普廷提出邀請，「我們正在創造克宮接受的外交前景」。白宮新聞秘書莎琪隨後表明，唯有俄國不入侵烏國才有峰會，並警告美方仍發現俄方繼續為全面進攻烏國備戰。

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美法皆表示，美國國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫將在廿四日會晤時，討論領袖峰會事宜。基輔當局歡迎且期待峰會，但國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫強調，「沒有人可以在我們缺席的情況下解決問題，我們有權參與。」

傳俄有入侵後殺戮逮捕名單

克里姆林宮發言人佩斯科夫也語帶保留地表示，普廷和拜登隨時可能通電話或會晤，但正式峰會尚無具體計畫。「華盛頓郵報」取得美國駐聯合國大使克羅克致函聯合國人權事務高級專員的信件，披露俄國已編列一份入侵烏國後將殺戮或逮捕的人員名單，但佩斯科夫怒斥這是「徹底的謊言」。

儘管各方努力斡旋，但美國情報機構消息指出，克宮已向軍隊下達進攻烏國的命令，陸軍也制定各戰區調兵計畫，目標除了基輔外，可能包括東北部哈爾科夫州、南部敖德薩州和赫爾松州等地。至廿一日已有約十家外國航空公司宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班。

俄軍持續備戰 烏東衝突不斷

與此同時，烏東頓巴斯地區的砲擊事件仍屢見不鮮，俄國聯邦安全局（FSB）廿一日指控烏國砲彈摧毀俄國羅斯托夫地區一處邊防哨站，但烏方反控是「假消息」，並警告本國國防、金融和政府設施已被駭客鎖定攻擊。白俄羅斯則表示，俄國何時從白俄領土撤軍，很大程度取決於北約（NATO）要不要從白俄和俄國附近撤軍，顯示俄國有可能無限期駐軍白俄。

歐盟警告切斷金融市場聯繫

歐盟執委會主席馮德萊恩廿日警告，將切斷俄國與國際金融市場的聯繫，且俄國無法取得歐盟主導的重要產品，為歐盟首度較明確地透露制裁手段。不過，針對烏方要求現在就制裁，歐盟強調外交優先，「還不是（制裁）時候」。美國也傳初步擬定制裁措施，包括禁止美國金融機構為俄國主要銀行處理交易，甚至可能將俄國個人和企業列入「特定國民制裁名單」（SDN），徹底踢出美國銀行系統，禁止與美國人交易，並凍結在美資產。

烏克蘭自願軍「國土防衛隊」在首都基輔郊區進行演練，持續備戰。（彭博）

美國衛星影像公司「馬薩爾科技」提供的衛星影像顯示，俄羅斯部隊和軍事設備在俄國西南部三個地點附近移動，相較於十三日（上），裝甲部隊和裝備廿日已在距離烏俄邊境約十四．五至三○．五公里處展開野戰部署（下），顯示俄軍備戰狀態有所提升。（法新社）

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