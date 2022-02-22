習緊盯烏俄 暴露侵台下一步

專家認為，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交或經濟上給予支持，但不會提供軍事方面的支援。圖為俄羅斯總統普廷（左）本月四日出席北京冬季奧運會開幕式，會見中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2022/02/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「路透」引述中國人民大學國際關係教授時殷弘等專家分析，中國和俄羅斯已變成「準同盟」，俄國若入侵烏克蘭，中國可能提供外交和經濟支持。「澳洲金融評論報」廿一日指出，俄烏危機讓專家警覺到中國侵台野心的規模，澳洲國立大學榮譽教授懷特（Hugh White）直言，美國如何回應俄國總統普廷在歐洲的野心，將影響中國國家主席習近平欲控制台灣野心的下一步。

弱化美國 中俄共同利益

報導指出，弱化美國主導世界的力量符合中俄共同利益，北京將密切關注歐洲情勢發展；懷特分析，若烏克蘭危機暴露美國總統拜登對全面軍事衝突缺乏意願，將使習近平壯膽對台採取行動，「我認為習近平會說服自己，美國不會為台灣而戰，這是嚴重危險」。

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不過，澳洲智庫「中國事務」（China Matters）創辦人兼副主任雅可布森（Linda Jakobson）在「澳洲外交事務期刊」撰文指出，中國將使用灰色地帶霸凌手法，而非真槍實彈來對付台灣；台灣對美國的意義遠超過烏克蘭，「雖然世界都清楚美國不會為烏克蘭開戰，但沒有一位美國總統會公開排除在台海危機期間動武的可能」。

路透報導，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將考驗中國透過對話解決的主張，及「不干涉」的外交政策原則，而中國官方媒體聲稱中俄將「維護世界正義」。熟悉北京思路的專家分析，中國可能會在外交與經濟方面協助俄羅斯，但幾乎不可能提供軍事支持，進而導致北京和西方本已緊張的關係進一步惡化，尤其是美中關係。

時殷弘表示，儘管中俄從「權謀之合」變成「準同盟」，但兩國間遠非正式同盟，不會要求一方在另一方面臨威脅時派兵。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江也指出，正如中國未指望俄國在攻台時提供軍事援助，俄國不預期也不需要中國在烏克蘭問題上提供軍援。

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