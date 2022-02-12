恐烏克蘭失控 美日荷籲僑民快走

美國派往北大西洋公約組織（NATO）位在東歐盟國羅馬尼亞的黑海城市康斯坦察基地的一千名增援部隊，十一日接受北約秘書長史托騰伯格與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯的校閱。（美聯社）

2022/02/12 05:30

〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕針對烏克蘭危機，美國總統拜登十日接受訪問時，警告美國公民立即撤離烏克蘭，「我們正和世界最龐大的軍隊之一打交道，事情可能很快就變得瘋狂」。十一日，美國國務卿布林肯也在澳洲警告，俄國正在烏克蘭邊界集結更多軍隊，一場侵略行動恐隨時展開，包括在二十日閉幕的北京冬奧期間，呼籲美國公民即刻離開烏克蘭。

日本外務省十一日晚間將烏克蘭全境的安全警報提到最高第四級的「危險情報」，除要求日本人暫勿前往烏克蘭之外，也強烈呼籲滯留當地的日本人立即撤離。目前在烏克蘭的日本人約有一百五十人。荷蘭外交部稍後也做出相同呼籲。

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法國、德國繼上月廿六日與俄、烏兩國於法國展開「諾曼第模式」四方會談，十日再依原訂計畫於德國舉行柏林會談但毫無進展；不過，四方同意三月再恢復談判。俄國特使科扎克（Dmitry Kozak）十日會後說，雙方對二○一五年為停火達成的「明斯克協議」解讀分歧且「未設法克服此問題」。俄國外交部長拉夫羅夫指控烏國試圖以對己最有利的方式改寫協議。

美國空軍十日宣布，已有一批「同溫層堡壘」（B-52）八引擎遠程戰略轟炸機抵達英國，準備參加北大西洋公約組織（NATO）演習。根據英國每日郵報報導，數量為四架。約一千名美軍已部署到羅馬尼亞境內，北約秘書長史托騰伯格十一日說，北約將持續在俄國東側增兵，並考慮長期在黑海地區駐守。

拒篩檢 馬普會離4公尺

法國總統馬克宏隨行人員十一日透露，馬克宏本週分別赴俄、烏試圖解決烏東危機的同時，不忘保護自身安全，拒絕接受俄方武肺病毒核酸檢測要求，以免去氧核糖核酸（DNA）資訊落入俄國。因此依俄方規定，選擇維持嚴格的社交距離，才有與俄總統普廷隔著四公尺長桌對談引發議論的歷史性鏡頭。俄同日亦證實此說法。

法國總統馬克宏（圖右）本週也積極進行「穿梭外交」，但拒絕在俄國接受武漢肺炎病毒核酸檢測，以免去氧核糖核酸（DNA）資訊落入俄國之手，依俄方規定與俄國總統普廷（圖左）維持嚴格的四公尺社交距離。（路透）

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