恐烏克蘭失控 美日荷籲僑民快走
〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕針對烏克蘭危機，美國總統拜登十日接受訪問時，警告美國公民立即撤離烏克蘭，「我們正和世界最龐大的軍隊之一打交道，事情可能很快就變得瘋狂」。十一日，美國國務卿布林肯也在澳洲警告，俄國正在烏克蘭邊界集結更多軍隊，一場侵略行動恐隨時展開，包括在二十日閉幕的北京冬奧期間，呼籲美國公民即刻離開烏克蘭。
日本外務省十一日晚間將烏克蘭全境的安全警報提到最高第四級的「危險情報」，除要求日本人暫勿前往烏克蘭之外，也強烈呼籲滯留當地的日本人立即撤離。目前在烏克蘭的日本人約有一百五十人。荷蘭外交部稍後也做出相同呼籲。
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法國、德國繼上月廿六日與俄、烏兩國於法國展開「諾曼第模式」四方會談，十日再依原訂計畫於德國舉行柏林會談但毫無進展；不過，四方同意三月再恢復談判。俄國特使科扎克（Dmitry Kozak）十日會後說，雙方對二○一五年為停火達成的「明斯克協議」解讀分歧且「未設法克服此問題」。俄國外交部長拉夫羅夫指控烏國試圖以對己最有利的方式改寫協議。
美國空軍十日宣布，已有一批「同溫層堡壘」（B-52）八引擎遠程戰略轟炸機抵達英國，準備參加北大西洋公約組織（NATO）演習。根據英國每日郵報報導，數量為四架。約一千名美軍已部署到羅馬尼亞境內，北約秘書長史托騰伯格十一日說，北約將持續在俄國東側增兵，並考慮長期在黑海地區駐守。
拒篩檢 馬普會離4公尺
法國總統馬克宏隨行人員十一日透露，馬克宏本週分別赴俄、烏試圖解決烏東危機的同時，不忘保護自身安全，拒絕接受俄方武肺病毒核酸檢測要求，以免去氧核糖核酸（DNA）資訊落入俄國。因此依俄方規定，選擇維持嚴格的社交距離，才有與俄總統普廷隔著四公尺長桌對談引發議論的歷史性鏡頭。俄同日亦證實此說法。