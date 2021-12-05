Omicron帶感冒病毒基因 躲過免疫系統

截至台灣時間四日晚間，武漢肺炎最新變種病毒Omicron已在美國十二州出現。圖為三日在洛杉機國際機場的國際線航廈，入境旅客接受免費的快速檢測。（法新社）

2021/12/05 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國麻州劍橋的資料數據解析公司「Nference」研究員表示，武漢肺炎最新變種病毒Omicron，很可能已從另一種導致人類普通感冒之病毒得到基因物質的一個片段。這使它可能有較強的傳染力，但致病性比其他已知的武肺變種病毒弱。

領導研究的桑達拉拉然（Venky Soundararajan）指出，Omicron的這一片段基因序列並未出現在此前任何的武肺變種病毒中，惟在包括造成普通感冒的其他許多病毒裡和人類基因組中，則普遍存在。藉由植入前述特定的片段，Omicron看來「更像人類細胞」及「更適應人類宿主」，有助躲避人類免疫系統的攻擊。該研究二日貼在「開放科學平台學術論文預印本」（OSF Preprints）網站。這可能意味著Omicron更容易傳染，但僅造成輕症或無症狀。

請繼續往下閱讀...

截至台灣時間四日晚間，已知Omicron在南非等四十國和香港與法屬留尼旺島兩個地區現蹤。

此前的研究顯示，在肺部與胃腸、消化道系統中的細胞，能夠同時帶有武肺病毒及普通感冒的冠狀病毒。這樣的「共同感染」替病毒重組做好準備。

南非愛滋盛行 助長變種

此一尚未經同儕審查的研究提到，在會引發人們感冒的冠狀病毒HCoV-229E和導致後天免疫缺乏症候群（AIDS）的人類免疫缺乏病毒（HIV）中，相同的基因序列多次出現。但其他武肺變種病毒中，尚未發現與HCoV-229E共有的基因密碼。

而最先發現Omicron的南非，其HIV盛行率為全球最高。該病毒會削弱免疫系統，使人們更易於感染普通感冒病毒與其他病原體。桑達拉拉然還說，在其他國家和地區，可能已有很多人發生這樣的病毒重組，將此一普遍存在的基因組加入Omicron。

主要國家疫情統計

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法