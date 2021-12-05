中國打造超級稀土集團 掌控供應鏈

為中國的稀土重要產地江西省一個稀土礦，工人正用機械設備開採稀土。（美聯社檔案照）

2021/12/05 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報三日引述若干知情人士報導，中國已批准設立一家新的稀土公司，其規模在全世界都名列前茅。隨著中國和美國的緊張加劇，此舉旨在保持中方在這種戰略金屬之全球供應鏈中的優勢地位，「催生一個超級稀土集團」。據白宮一份報告估計，中國掌控世界上五十五％的稀土開採與八十五％的精煉製程。

掌全球55％開採85％精煉製程

該新公司的名稱會是「中國稀土集團」，位於稀土資源豐富的江西省。其創立方式是合併來自部分國有企業的稀土資產，包括「中國鋁業」、「中國五礦」及「贛州稀土集團」。合併為集團的目的在於，進一步強化中國政府訂定價格的權力，並避免本土稀土公司「自相殘殺」，同時藉此削弱西方國家欲主導關鍵技術的作為。

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外界對中國在全球稀土業占比的估計不一。若干分析師認為，中國的稀土礦佔全球七十％以上。在將稀土加工為磁鐵（即稀土磁鐵）的複雜製程上，中國也負責了其中的九十％。前述中鋁等國企和監管最大型國企的中國國務院國有資產監督管理委員會，對該報導未予置評。該新公司會否在全中國開展業務，或內蒙古可觀的稀土業務受到此一合併計畫影響的程度，目前均不清楚。

中國五礦的上市子公司「五礦稀土」九月曾在致深圳證交所的公告中表示，中國五礦正計畫與中國鋁業、江西省贛州市人民政府進行「策略性重組」。「五礦稀土」公司說，該重組方案有待政府批准。基於稀土公司家數較少，將限制國內競爭及推升稀土價值的想法，北京至今往往選擇稀土價格疲弱時進行改組。

稀土是十七種金屬化學元素的總稱，由於它們的磁性與導電性而受重視，用來製造一系列關鍵技術，諸如電動車、智慧型手機觸控螢幕甚至飛彈防禦系統中的零組件。中國在稀土領域的優勢地位，給予北京對各種快速成長技術的潛在影響力。

美投資澳洲公司 降低供應鏈風險

該報導認為，北京成立中國稀土集團之舉，用意是鞏固中方在稀土領域的地位。五角大廈二月就曾和澳洲「萊納斯稀土公司」（Lynas Rare Earths Ltd.）簽署技術投資協議，該公司會在美國德州設立一個稀土加工設施，為中國以外最大的稀土元素開採及加工公司。約莫同時，美國總統拜登亦發布行政命令，將稀土礦列為需要更強健的政策選項，以降低供應鏈風險的四大領域之一。

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