日追加預算 國防支出將破6兆日圓

圖為日本陸上自衛隊二十五日參與一場在九州鹿兒島縣種子島舉行的「奪回離島」登陸作戰，模擬日本的離、外島被占領時，透過陸上和海上自衛隊的水陸兩棲作戰，登陸壓制敵軍。陸自隊員搭乘海自大隅級運輸艦「國東號」，準備換乘海自的LCAC氣墊登陸艇。（彭博）

2021/11/27 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日本政府廿六日召開臨時內閣會議，通過二○二一年度追加預算卅五兆九八九五億日圓（約八．九兆台幣）、創史上新高，其中防衛追加預算達七七三八億日圓（約一九一三億台幣），也是歷來追加預算最高數額，若獲國會通過，本年度的防衛預算總額將破六兆日圓。追加預算案預定在下月六日召開的臨時國會進行審查。

日媒報導，在周邊安全環境趨於嚴峻，防衛省將這次的追加預算和明年度編列的預算列為「加速強化防衛力包裹案」，除了加強飛彈防禦能力，也考慮到中國加速海上活動等，有必要加速增強西南群島的防衛體制；提前將原本編列於下年度預算要求中的攔截飛彈、水雷、魚雷、反潛巡邏機、運輸機等武器裝備的採購費等，列入此次追加預算中。

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國會通過本年度的防衛預算為五．三二兆日圓，若加上這筆追加預算，本年度的防衛預算總額將達六．○九兆日圓。

解放軍在南海與台灣周邊加強訓練

另外，日本防衛省的防衛研究所廿六日公布最新版「中國安全戰略報告」，分析解放軍在進行大規模的組織改革後，正在加強聯合作戰訓練，在台灣周邊和南海積極展開訓練，並在中俄聯合軍演中謀求提高聯合作戰指揮能力。 報告指出，日本不僅要關注中國國防費用增幅、新式武器裝備列裝、對外言論和行動，而且要注意解放軍的聯合作戰構想、組織機構改革等，從多方面估算解放軍的聯合作戰能力。

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