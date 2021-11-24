烏克蘭憂俄明年一月入侵 美擬增軍援

馬薩爾科技（Maxar Technologies）發佈本月一日拍攝的衛星照片，顯示俄羅斯大批地面部隊部署在距離烏克蘭邊境約二六〇公里的葉利尼亞鎮（Yelnya）。（法新社）

2021/11/24 05:30

烏國防情報局長︰俄集結近十萬大軍

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯數週來在烏克蘭邊境不尋常地部署大軍，烏克蘭國防情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）公開警告，俄方集結近十萬名兵力，最快明年一月就可能入侵烏國。針對烏俄緊張情勢，美國考慮增援武器和軍事顧問助烏抗俄。俄羅斯則反指西方對烏克蘭的擔憂是煙霧彈，掩護烏國的侵略意圖。

CNN︰ 美另一派擔心 援烏反讓情勢惡化

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美國有線電視新聞網（CNN）二十三日引述多名消息人士說法，拜登政府正在考慮派遣軍事顧問和新的武器裝備到烏克蘭，包括「標槍」反坦克飛彈、「刺針」肩射式防空飛彈，以及原本用於阿富汗的Mi-17直升機等。不過，政府內另一派看法擔心，援助烏國武器將被俄國解讀為局勢嚴重升高。

俄反控「西方丟煙霧彈 掩護烏國侵略意圖」

布達諾夫在「軍事時報」（Military Times）二十一日刊登的訪問中說，俄國已在烏國邊境集結九萬兩千多名官兵，準備在明年一月底或二月初發動攻擊，可能海陸空齊入侵烏國東部，以及濱黑海最大港市敖德薩（Odessa）、濱亞速海（Sea of Azov）的馬立波（Mariupol）等地，這次入侵恐將造成比二〇一四年併吞克里米亞後引發的烏東衝突還嚴重的傷亡。

美國政府向烏國高層指稱，俄國透過國內情報機構「聯邦安全局」（FSB）在烏國境內從事顛覆活動，形成反烏國總統澤倫斯基政府的民意；俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）、軍事情報局（GRU）和聯邦對外情報局（SVR）也在烏國邊境活動。

美方與歐洲盟邦分享的情報顯示，俄方部隊和火砲的部署情況，正為從多地點大規模閃電入侵烏國，可能動用約十萬兵力的一百個俄軍「營戰術群」（Battalion Tactical Group），從克里米亞、俄國邊境及經由白俄羅斯進入烏國，並有長期佔領的準備；已經有五十個營戰術群就位，展開行動後還會有空中支援。

白宮關切俄軍部署 籲莫斯科「降低緊張」

白宮發言人莎琪二十二日表示，美國「嚴重關切」俄國在烏東具威脅性的軍事部署，呼籲莫斯科「降低緊張」。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也與烏國武裝部隊總司令札魯日尼（Valery Zaluzhny）通話會商。美方多方會商反映拜登政府和國會嚴肅看待俄國可能在十年內兩度入侵烏國，而且這次美方不想對俄方軍事行動猝不及防。

克里姆林宮發言人培斯科夫二十二日駁斥俄國有意入侵烏國，反指美國示警或許是要「掩飾基輔的侵略意圖，試圖以武力解決東南部的問題」。外交部長拉夫羅夫也批評烏國軍方的「好戰論調」，SVR發言人伊凡諾夫（Sergei Ivanov）更稱美方警告是「十足的假消息」。

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