中方公布彭帥「近影」 WTA︰不足信

中國網球女將彭帥據稱二十一日在北京出席FILA（斐樂） KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽開幕式，為參賽的小球員們在大尺寸的網球上簽名。（路透）

2021/11/22 05:30

影片中對話 刻意凸顯20日拍攝

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國女網名將彭帥疑似「被消失」案又有新發展。中國網球公開賽官方「微博」和中共喉舌「環球時報」總編輯胡錫進，二十和廿一日分別張貼與上傳她在公開場合及參加私人聚會的照片和短片。但世界女子職業網球協會（ＷＴＡ）強調，這些證據還是「不夠」，並未回應ＷＴＡ對彭帥目前下落與安全的關切。

法、日外長 關注彭帥人身安全

而繼美國和英國要求中國交代彭帥下落，並證明其人身安全後，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）二十一日也呼籲北京，讓彭帥出面說明自己究竟發生什麼事，否則北京可能面臨外交後果。日本外務大臣林芳正也說，關注彭帥的人身安全。

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三十五歲的彭帥在職業網球生涯中，曾位居女子雙打世界排名第一，她二日突然爆料十年前和中國前國務院總理張高麗往來並發生性關係，二○一八年在張的家中先是被迫、最後又同意與張發生性關係。該文隨即遭刪除，中國網管單位也隨即封殺相關討論，彭更彷彿「人間蒸發」。

胡錫進廿日深夜在其推特上傳兩段各為一分○八秒和十五秒的短片，影片中的彭帥穿著紫色羽絨外套、藍色牛仔褲、白色帽Ｔ、毛帽與球鞋，有說有笑。胡錫進並以英文寫道，彭帥與其教練及友人正在一家餐廳吃晚飯，「內容清楚顯示眾人是在北京時間週六（廿日）所攝」。該川菜館經理也向路透證實，當晚他們共七人在包廂，包括餐廳老闆。

網友議論紛紛 懷疑影片「演很大」

不過，這兩段影片疑點重重，對話似乎刻意凸顯影片是在二十日拍攝，網友在胡的推文下方議論紛紛，懷疑一切演很大。

胡錫進廿一日又上傳一部卅七秒短片，同樣以英文指稱，彭帥週日（廿一日）上午出席北京一場青少年網球賽（即FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽）總決賽開幕式。彭身穿黑色運動外套和白色運動長褲，在司儀介紹她時微笑、點頭、揮手並鞠躬致意。中國網球公開賽微博亦張貼有彭帥出現的照片。

ＷＴＡ主席兼執行長賽門（Steve Simon）強調，目前還是不清楚彭帥人身是否自由、能夠自行做決定及行動。賽門日前向時代雜誌（Time）表示，ＷＴＡ試圖透過各種管道聯繫彭帥，但一直找不到人。喬科維奇、費德勒、納達爾、莫瑞、艾芙特與娜拉提洛娃等「球王」、「球后」級的全球男子和女子職網名將，近日也紛紛聲援彭帥，表示「整個網球大家庭都挺她」。

中共喉舌「環球時報」總編輯胡錫進廿日在個人推特上傳兩部短片，其一就是據稱彭帥等人在北京一家知名川菜館吃晚餐，席間她和其教練、朋友有說有笑。（路透）

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