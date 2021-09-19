台灣有事 日自民黨選戰焦點

自民黨新任總裁選舉，預定二十九日舉行投、開票。由左至右四名候選人：河野太郎、岸田文雄、高市早苗和野田聖子，十八日在東京都千代田區的「日本記者俱樂部」，出席「公開討論會」。圖為四人在開場前，用毛筆手書、代表其意向的漢字。（法新社）

2021/09/19 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本自民黨總裁選舉的四名候選人，行政革新相河野太郎、前外相岸田文雄、前總務相高市早苗及現任的自民黨代理幹事長野田聖子十八日下午參加由「日本記者俱樂部」主辦的「公開討論會」，就當前日本的諸多重要國內外議題交換意見，包括對中國的外交以及台灣「有事」時，日本政府的因應對策。

河野：防中犯台 國際須展現強烈意志

由於二○二二年是中日建交五十週年，因此若當選，日本在外交上應對北京的做法，也成為討論重點之一。河野表示，今後中日應該定期舉行峰會，並透過政府間會談，尋求相互理解。他並舉二○二二年北京冬季奧運為例，應視屆時的情況做出判斷。由於無法排除中國以登陸戰，（對台）發動全面的侵略攻擊之可能性，故有必要給中國看到國際社會不要它生事的強烈意志。此外，日本也要與中國維持經濟及人員交流，今後必須展開務實、不屈不撓的外交。

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岸田提到，中日領導高層間的對話，乃一切的根本，雙方必須持續對話。一旦台灣有事，為守護日本人民的生命及生活，今後要依據日本「安全保障關聯法」沉著應對。為了區域穩定，要善用四方安全對話（Quad）的機制。

高市：因應台灣狀況 要有所準備

獲日本前首相安倍晉三和防衛相岸信夫支持的高市則表明，台灣有事的可能性高，日本必須有所準備。日本為保有遏止及應對所必要的能力，應透過美日同盟加以補足。至於野田亦強調首腦外交的重要性。而與中國在經濟上關連密切的日本，如何應對台灣有事的情況很重要。

最新民調 河野支持度48.6％最高

日本「共同社」十八日公布十七、十八日，以自民黨黨員為對象所做的最新電話民調，河野支持度四十八‧六％最高，岸田十八‧五％、高市十五‧七％、野田三‧三％。日本「每日新聞」和「社會調查研究中心」十八日也公布當天所做的全國民調，四十三％受訪者最希望河野當選，高市十五％、岸田十三％、野田六％。此外，五十％的自民黨員最希望河野當選，高市二十五％、岸田十四％、野田三％。

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