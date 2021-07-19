美外交官「哈瓦那症候群」進行調查

（取自網路）

2021/07/19 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕針對美國等多國外交官在奧地利維也納出現類似「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的健康問題，奧地利與美國十七日表示，兩國正在協力調查。

奧地利外交部發表聲明表示，正與美國政府合作調查，維護派駐奧國的外交官與家屬的安全，是當局首要之務。美國國務院發言人也表示，正積極調查美國駐維也納大使館發生的所有不明健康事件（UHI），任何出現不明健康事件的美國官員，都會立即獲得適當的關注與照護；美國政府也已成立醫療專家團隊，能夠全球性地解決這項問題，並且努力防範未來出現類似事件。

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美國媒體「紐約客」（The New Yorker）十六日指出，拜登今年上任後，已有二十多名美國情報、外交等政府官員在維也納出現類似哈瓦那症候群的症狀。法新社指出，難以解釋原因的攻擊已造成許多派駐古巴、中國、俄羅斯等國的美國外交官與情報人員，出現皮膚傷害、腦損傷等狀況。儘管定向能量無形攻擊事件的運作機制仍有待解釋，但俄國政府已被懷疑為幕後黑手。

科學家懷疑，這些攻擊來自脈衝微波；美國國家科學院今年三月發布的報告也指出，哈瓦那症候群最可能的原因是「定向脈衝射頻能量」。哈瓦那症候群的受害者會出現偶發性眩暈、噁心、頭痛等症狀，偶爾還會伴隨刺耳的定向噪音。部分患者表示，可透過離開特定環境擺脫這類症狀。部分患者被診斷出患有創傷性腦損傷，並且在多年後仍受頭痛與其他健康問題影響。

自從二○一六年出現哈瓦那症候群後，美國調查人員一直難以確定導致這類症狀的原因。美國聯邦參議院今年四月表示，疑似病例的數量正在上升；參議院五月更指出，由於有報告顯示，美國國內可能發生此類腦損傷事件，美國政府已著手調查逐漸增加的神秘定向能量無形攻擊事件。

今年五月，兩名美國國防部官員表示，五角大廈正在起草一份備忘錄，告知全體軍人與文職人員，所有可能被歸類為哈瓦那症候群的異常健康症狀。目前美國政府尚未對是否發布這項備忘錄，做出最終決定，但已凸顯五角大廈高層對於此事的高度關切。

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