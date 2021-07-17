美制裁中聯辦7官 示警香港不安全

美國總統拜登指香港情況正在惡化，美方將制裁駐港中國官員，並示警在港美企經營風險。（歐新社）

2021/07/17 05:30

拜登直指香港惡化中

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對中國不斷侵蝕香港民主自由制度，美國總統拜登十五日直指香港的情況正在惡化，中國政府並未遵守對港承諾，並在十六日宣布對中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）七名副主任執行金融制裁；美方也同時對美國企業發出警示，提醒他們在港的營運和活動存在風險，包括員工和企業數據安全。

美國財政部十六日宣布將七名香港中聯辦副主任加入外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）的制裁名單中，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平、尹宗華等，其中，譚鐵牛也身兼港區全國政協委員，指控他們協助北京打壓香港民主。據了解，這些人在美資產恐遭凍結，包括直接或間接持有五十％以上的實體資產，也將禁止提供任何捐款或資金、商品或服務給被制裁者。

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國務院等提醒在港美企4大風險

此外，路透披露，美方也在研擬以行政命令方式，向港人提供特殊移民身分，但尚未確定是否會實施。

與此同時，美國國務院、財政部、商務部和國土安全部共同對在港美企發出警示，指他們面臨多個風險，包括被迫遵從「港區國安法」等法律、喪失數據隱私權、無法公開透明取得資訊，以及可能因遵守美國和其他國際制裁，面臨北京當局報復等。美方指出，美企可能面臨沒有合理理由的電子監控，以及被迫交出企業和客戶數據，促請企業考量在港維持業務和人力可能潛藏的商譽、經濟和法律風險，並應進行盡職調查。

已有外國公民 因港區國安法被逮

美方一名資深官員指出，香港過去一年來的變化，清楚凸顯跨國企業在當地的營運、財務、法律和商譽都將面臨風險；北京和港府實施的政策，破壞對個人和企業在香港自由且合法經營非常重要的法律和監管環境。據報導，已有外國公民因「港區國安法」被逮捕，包括一名美國公民。且中國全國人民代表大會日前表決通過的《反外國制裁法》，也適用於香港。

中國外交部發言人趙立堅稍早回應道，香港事務純屬中國內政，中國政府反對美方干涉香港的決心堅定不移，將對美方做出堅決有力的回應。

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