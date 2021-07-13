海地總統刺殺案 醫生主嫌密謀篡位

海地警方宣布逮捕在美國擔任執業醫師的六十三歲本國籍公民薩農，指控他具有「政治目的」，為本案核心嫌疑人，涉嫌主導招募暗殺隊成員，還密謀篡位成為總統。（取自網路）

2021/07/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕我國邦交國海地的總統摩依士遇襲身亡一案，十一日出現重大進展。海地警方宣布逮捕在美國擔任執業醫師的本國籍公民薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控他具有「政治目的」，為本案核心嫌疑人，涉嫌主導招募暗殺隊成員，還密謀篡位成為總統。

外電報導，海地國家警察局局長查爾斯（Leon Charles）表示，在盤問被捕的十多名僱傭兵後，查出現年六十三歲的薩農為本案核心人物，指他六月初在多名哥倫比亞人陪同下，乘私人飛機抵達海地後，透過一間在美國佛羅里達州設有辦公室的委內瑞拉保全公司CTU，招募二十六名成員參與此次行動。「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）另披露，被捕的哥國雇傭兵作證道，他們是被聘去海地做保全工作，包括保護摩依士。

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警方搜查薩農的海地居所後，發現印有美國緝毒局（DEA）縮寫字樣的帽子、二十箱子彈、槍管、四組多明尼加汽車車牌、兩輛車，以及與不明人士的通信。查爾斯還透露，這些匪徒最初被賦予的任務是保護薩農，之後才接獲逮捕摩依士的指令，最後任務又發生變化。他表示，摩依士死後，其中一名僱傭兵致電薩農，薩農又與另兩人接觸，相信就是幕後主謀，但並未透露其身份。

據了解，美國聯邦調查局（FBI）、白宮國家安全會議（NSC）、國務院、司法部、國土安全部的人員，均在十一日抵達海地會晤查爾斯，協助海地警方調查。

薩農曾居於佛州、密蘇里州多地，為執業醫師，同時也在影音平台YouTube開設頻道，曾上傳題為「薩農醫師—領導海地」的影片，痛訴海地領袖貪腐，以及官員掠奪國家天然資源等，強調必須有可以改變貧困生活的新領袖。此外，他也曾在「推特」發文中對政治事務表明興趣，二○一○年九月一則推文更提到，自己在首都太子港參加會議，很多反對派人士出席；翌月又透露自己回到海地參加有關選舉的會議。

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