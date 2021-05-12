拜登︰癱瘓美東油管駭客 以俄為據點

（路透）

2021/05/12 05:30

「與俄政府無關 但有責任解決」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國最大燃油輸送管線營運公司「殖民輸油管」（Colonial Pipeline）的電腦系統，七日遭勒索病毒攻擊後癱瘓至今，導致東岸多州燃油逐漸耗盡，但該公司強調，預計本週末就能恢復大部分服務。美國總統拜登十日援引聯邦調查局（FBI）調查指出，幕後黑手應為以俄羅斯或東歐為據點的駭客組織，但應與俄國政府無關。莫斯科當局則駁斥美方說法。

受攻擊行動影響的輸油管長達八八五○公里，每日供應美國東岸約四十五％的燃油，迫使白宮宣布東岸十七州與華府進入緊急狀態，進而解除陸路燃料運輸的多項限制。儘管如此，從維吉尼亞、佛羅里達到阿拉巴馬州的諸多加油站，在油源匱乏及民眾恐慌性購買下，汽油存量逼近告罄，佛州還有民眾連跑五家加油站才加到油。拜登已指示聯邦機構動員資源協助，而業者也在與能源部磋商後重啟部分分流支線，但最快週末才能恢復大部分服務。

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FBI調查後初步認定，此次攻擊的幕後黑手是網路犯罪組織「黑暗面」（DarkSide）。拜登進一步表示，雖然證據顯示犯罪者及勒索軟體源頭在俄國，但情報並未指向俄國政府涉案，但既然凶手位於俄國，俄國政府就有責任協助解決。俄國駐美大使館十一日則發表聲明，否認俄方涉及此次駭客攻擊，形容這是「個別記者毫無根據的謊言」。

令人啼笑皆非的是，「黑暗面」出面坦承犯案，但強調無意造成社會恐慌，呼籲各界勿將其行徑連結至特定國家，或推敲根本不存在的目的等，「我們要的只是錢」。該組織還說，往後將重新檢討入侵對象，避免再次造成社會動盪。據報導，「黑暗面」去年開始攻擊大多位於西歐、加拿大及美國的中小型企業，要求數十萬至數百萬美元贖金，且必須以加密貨幣「比特幣」支付，事成後會提供被駭公司解鎖電腦系統的程式。

美國汽車協會（AAA）表示，由於燃油供應受阻，本週全美無鉛汽油的平均價格升至每加侖（約三．七八五公升）二．九六美元（約八十三元台幣），為二○一八年五月以來最高；若升至二．九九美元，將創下一四年十一月以來新高。

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