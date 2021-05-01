篝火節嚴重踩踏 以色列45死

以色列莫蘭山篝火節發生死傷嚴重踩踏事件，大批朝聖者受困在狹窄的坡道進退不得。（取自網路）

2021/05/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合四月三十日外電報導〕以色列北部的一場吸引數萬名極端正統猶太教信徒共襄盛舉的宗教慶典「篝火節」（Lag BaOmer ），四月二十九日晚間發生嚴重踩踏，造成至少四十五人死亡與一百五十人受傷，死者中不乏孩童。根據目擊者說法，慘劇可能肇因於現場人潮眾多、坡道狹窄與警方封閉坡道處理不當有關。

150人受傷 死者不乏孩童

這是以國在武漢肺炎疫情爆發以來規模最大一場戶外群聚活動，據稱現場多達十萬人，未料最後卻釀成該國史上死傷慘重的非軍事災難；親赴現場視察的以國總理納坦雅胡表示，這是建國七十多年來最嚴重的災難之一，並宣布週日全國哀悼。納坦雅胡在視察時，遭到數十位信徒抗議，指控警方釀禍，政府難辭其咎。

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根據了解，四十五名死者中有三十八人當場死亡，其他人送醫不治；一百五十名傷者中有六人傷勢嚴重。救難人員形容踩踏現場宛如過去巴勒斯坦好戰份子發動炸彈攻擊般混亂，相互擠壓的民眾企圖自救。

警封狹窄坡道 人群擠爆釀災

根據目擊者的描述與現場影片，從篝火處往外必須經過一條有如狹窄隧道的金屬坡道與階梯，坡道上人滿為患，結果警方為避免群眾離場速度過快造成推擠而架設圍籬將坡道封閉，但後方來人愈來愈多，警方又不讓人出去，於是開始有人在光滑的金屬階梯上跌倒與相互踩踏；警方直到最後坡道垮了、所有人被摔到一旁，才重新開放該通道。一名目擊者說，現場應該只能容納約五十人，卻擠了至少三百人；另一名目擊者說，所有人被擠到同一個角落並形成漩渦，他當時以為自己就要死了。

針對目擊者將慘劇歸咎警方處理不當，當地警察首長拉維表示，當局已就原因展開調查，「我會承擔所有責任」。

事發地點莫蘭山（Mount Meron）是西元二世紀的猶太教聖者約海拉比（Rabbi Shimon Bar Yochai）之墓的所在地，大批正統猶太教徒當時正載歌載舞與燒篝火歡度篝火節。篝火節原意在於慶祝舊時的一場奪走多人性命的疫情宣告結束，去年因武肺停辦。

因宗教活動發生踩踏意外而釀成嚴重死傷事件屢見不鮮，最嚴重一起發生在一九九○年九月二十四日的沙烏地阿拉伯聖城麥加，當年有一千四百二十八名朝聖者死在麥加附近一座隧道內。

多名教徒三十日重返坡道現場勘查。（歐新社）

罹難者遺體者暫放於附近空地。（法新社）

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