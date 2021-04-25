美認定亞美尼亞種族滅絕 考驗美土關係

希臘總統薩克拉洛普魯（右二）廿四日在希臘首都雅典「憲法廣場」的「無名戰士紀念碑」獻花，追悼一百零六年前慘遭屠殺的亞美尼亞人。希臘認定土耳其在一次大戰期間屠殺亞美尼亞人的行為，構成「種族滅絕」。（歐新社）

2021/04/25 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登廿四日將正式宣布，美國認定第一次世界大戰最後戰敗的同盟國之一的鄂圖曼（Ottoman）土耳其帝國，曾對亞美尼亞人犯下「種族滅絕」。拜登廿三日首度和土國總統艾多根通電話時即告知此事，但兩國政府均對此三緘其口，白宮只說艾多根欲改善雙邊關係，尋找有效管理雙方歧見的方法。拜、艾兩人並同意在預定六月於布魯塞爾召開的北約組織（NATO）峰會時，另舉行美土峰會。

廿四日也是年度的「亞美尼亞種族滅絕紀念日」。對於拜登實踐競選承諾，亞美尼亞與人權團體均表示歡迎。在美國之前，已有三十國認定這是種族滅絕，如今美國的加入等於對土耳其進行道德譴責。土耳其一直否認種族滅絕指控，還反控亞美尼亞誇大死亡人數。

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一九二三年建國的土耳其共和國，其前身就是鄂圖曼帝國。亞美尼亞曾是鄂圖曼帝國領土的一部分。一九一四年第一次世界大戰爆發後，同盟國的鄂圖曼帝國及德意志帝國為防止亞美尼亞人和最後戰勝的協約國之一的俄羅斯帝國聯手，因此自一九一五年起，下令屠殺及流放亞美尼亞人，高達一五○萬人遭殺害、餓死，許多亞美尼亞人流亡，其中多數散居在現在的俄國、美國和其他國家境內，淪為世界上散居最廣的民族之一。亞美尼亞一九九一年從解體的蘇聯獨立。

不具名土國官員稍早指稱，若拜登做此宣告，土國政府將發表「措詞強硬」的聲明。美、土兩國皆為北約成員國。幾十年來，為避免影響美土關係，歷任美國總統都迴避使用種族滅絕一詞。一月就任的拜登，經過三個多月才和與美國前總統川普交好的艾多根通電話，對土國政府而言，是一個令人擔心的跡象。

二十四日是年度的年度的「亞美尼亞種族滅絕紀念日」。廿三日晚間，約一萬名亞美尼亞人在該國首都葉里凡遊行，以舉火把和唱愛國歌曲等方式，悼念此一廿世紀的大屠殺。（法新社）

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