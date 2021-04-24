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    反制中俄大外宣 美節目須揭露外國贊助

    美國聯邦通訊委員會（FCC）要求，美國電視台和廣播電台的節目內容，若由外國政府、代理人贊助，必須在播放時清楚說明。（路透檔案照）

    美國聯邦通訊委員會（FCC）要求，美國電視台和廣播電台的節目內容，若由外國政府、代理人贊助，必須在播放時清楚說明。（路透檔案照）

    2021/04/24 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）廿二日一致通過新規定，要求電視台和廣播電台必須在節目內容由外國政府、政黨等，透過直接或間接方式贊助和提供時，於播出期間清楚公告。外界咸認，此舉是對中國、俄羅斯擴大在美進行官方宣傳的反制。

    FCC的新規定要求，任何電視台和廣播電台在播放外國政府或政黨贊助的內容時，必須在節目的起頭和結尾清楚說明；若節目長度超過一小時，則每六十分鐘必須重新說明一次，適用對象涵蓋所有外國政府、外國政黨、總部位於美國的外媒、外國政府或政黨的代理人等。此外，播放相關內容的電視台或電台，也必須在提交給FCC的文件中披露相關資訊。

    此外，電視台或電台在出租波段時，必須詢問承租方本身或節目製作者是否來自外國政府，若答案是肯定的，贊助方的資料必須公告，並記錄於書面文件；若答案是否定的，電視台或電台也必須利用司法部「外國代理人登記法」（FARA）網站和FCC的外國媒體報告，對承租方的身分進行獨立查核。

    FCC指出，新規定僅是在維護憲法第一修正案言論自由的同時，讓外國政府的參與程度為人所知；美國公眾必須在打開節目時要能知道，這是否為外國政府、政府代理人試圖說服美國民眾相信的內容。FCC代理主席羅森沃賽爾也坦言，中、俄等外國實體在全美購買播放時段，在過去幾年大幅增加。

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