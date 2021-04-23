參院外委會通過抗中法案 籲美杯葛北京冬奧

美國聯邦參議院外交關係委員會21日通過「2021戰略競爭法案」。圖為委員會主席、民主黨籍議員梅南德茲與共和黨籍首席議員里契。（法新社檔案照）

2021/04/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會二十一日以壓倒性票數，通過內容廣泛的「二○二一戰略競爭法案（Strategic Competition Act of 2021）」，從經濟、軍事、數位等多領域，強化美國抗衡中國愈加擴張之影響力和咄咄逼人行徑，外委會審議時加入多項修正，包括呼籲政府外交杯葛二○二二年北京主辦的冬季奧運會。

戰略競爭法案 強化與台夥伴關係

參院外委會以二十一比一的票數通過此法案，送交參院審議。委員會主席、民主黨籍議員梅南德茲（Robert Menendez）說，中國正在每一力量層面挑戰美國和國際社會，「我們希望戰略競爭法案將成為一連串立法行動的開端」；共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）強調，這項法案至為重要，「我們今日、或許是整個二十一世紀，在外交政策上面臨的議題，都會是中國、中國、中國。」

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外委會審議過程增加了數十項修正，包括共和黨籍議員羅尼（Mitt Romney）提出，要求政府不要派官員出席北京冬奧，他說，正犯下種族滅絕罪行的國家獲准主辦奧運，「令人震驚且憤慨」。美國政府「國際宗教自由委員會」同日也建議外交杯葛北京冬奧。

從經濟、軍事… 多領域抗衡中國

該法案提出透過國際以及民間合作推動基礎建設發展標準，協助美國企業撤離中國、分散供應鏈，每年挹注三億美元以對抗中國在全球的惡意影響力行動，著重印太、反制中國軍事擴張和對台灣野心，強調有必要「優先著重必要軍事投資，以達成美國在印度—太平洋地區的政治目標」，包括強化與台灣的夥伴關係；法案也推動人權和民主價值，例如針對新疆維吾爾族遭遇實施制裁，支持香港民主等。

同日，參院商務委員會跨黨派議員提出「無盡邊疆法案（Endless Frontier Act）」，同樣旨在對抗中國在科技、科學和供應鏈上的挑戰。這兩項法案是參院多數黨領袖舒默指示的一連串抗衡中國威脅行動的一部分。羅尼強調，單一法案無法改變中國向全球專制和壓迫霸權的方向進軍，「我們要做的還有很多」。

中國外交部發言人汪文斌二十二日表示，相關法案「嚴重歪曲事實、顛倒黑白」，充斥陳舊的冷戰思維及零和博弈觀念，敦促美方理性看待中國和中美關係，停止審議推進上述議案；中國堅決反對將體育活動政治化，杯葛北京冬奧「得不到國際社會支持，註定不會得逞」。

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