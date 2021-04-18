為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英等7人判刑 美國務卿「無法接受」

    美國國務卿布林肯16日譴責香港法院當天宣判「壹傳媒」創辦人黎智英等民主派人士入獄有政治動機。（路透檔案照）

    美國國務卿布林肯16日譴責香港法院當天宣判「壹傳媒」創辦人黎智英等民主派人士入獄有政治動機。（路透檔案照）

    2021/04/18 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於香港民主派「壹傳媒」創辦人黎智英等民主派人士因參與前年8月18日反送中集會而遭香港法院以「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪名判囚，聯合國秘書長古特瑞斯發言人杜加里克16日直指21世紀不應存在因非暴力表達自身信念而被監禁或迫害的良心犯，美國國務卿布林肯則譴責判刑出於政治動機。

    譴責判刑出於政治動機

    布林肯聲明強調，818活動乃多達170萬人參與的「和平集會」，具有「非暴力本質」，7人罪不至此；況且他們不過是行使《基本法》和《中英聯合聲明》保障下的權利及基本自由，卻遭中國和香港政府鎖定對付，16日判刑正是中、港政府不惜破壞承諾也要消滅所有形式異議又一例證。他另透過推特強調，「無法接受」香港民主運動者「非暴力」行為因「政治動機」羅織的罪名而被判刑，強調「與香港同一陣線」，呼籲釋放所有人士。

    擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席的民主黨籍聯邦參議員默克利及同黨聯邦眾議員麥高文16日也發表聲明，譴責港方「政治起訴」，直指不太有人料到香港有朝一日也存在政治犯，可悲的是這種狀況，在《港區國安法》之下，還會有更多，另從黎智英因《蘋果日報》面臨其他指控來看，香港「媒體自由也正迅速消失」。聲明強調，CECC隨時準備為港人立法，並敦促美國政府和國際社會針對在香港進行政治起訴的人士加以追究。

    歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也表示，「香港這些發展，令人對於中國將承擔國際義務有所懷疑」，不僅破壞信任，也對歐中關係造成影響。英國外交大臣拉布呼籲港府停止迫害泛民主派人士，「我們將持續和港人站在一起」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停
    2021/04/18 00:26

    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停

    報復美國制裁！俄羅斯驅逐10名美外交官
    2021/04/17 06:48

    報復美國制裁！俄羅斯驅逐10名美外交官

    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性
    2021/04/17 10:55

    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性 影片

    馬斯克再下一城 獲800億合約替NASA建造登月船
    2021/04/17 08:37

    馬斯克再下一城 獲800億合約替NASA建造登月船

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播