黎智英等7人判刑 美國務卿「無法接受」

美國國務卿布林肯16日譴責香港法院當天宣判「壹傳媒」創辦人黎智英等民主派人士入獄有政治動機。（路透檔案照）

2021/04/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於香港民主派「壹傳媒」創辦人黎智英等民主派人士因參與前年8月18日反送中集會而遭香港法院以「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪名判囚，聯合國秘書長古特瑞斯發言人杜加里克16日直指21世紀不應存在因非暴力表達自身信念而被監禁或迫害的良心犯，美國國務卿布林肯則譴責判刑出於政治動機。

譴責判刑出於政治動機

布林肯聲明強調，818活動乃多達170萬人參與的「和平集會」，具有「非暴力本質」，7人罪不至此；況且他們不過是行使《基本法》和《中英聯合聲明》保障下的權利及基本自由，卻遭中國和香港政府鎖定對付，16日判刑正是中、港政府不惜破壞承諾也要消滅所有形式異議又一例證。他另透過推特強調，「無法接受」香港民主運動者「非暴力」行為因「政治動機」羅織的罪名而被判刑，強調「與香港同一陣線」，呼籲釋放所有人士。

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擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席的民主黨籍聯邦參議員默克利及同黨聯邦眾議員麥高文16日也發表聲明，譴責港方「政治起訴」，直指不太有人料到香港有朝一日也存在政治犯，可悲的是這種狀況，在《港區國安法》之下，還會有更多，另從黎智英因《蘋果日報》面臨其他指控來看，香港「媒體自由也正迅速消失」。聲明強調，CECC隨時準備為港人立法，並敦促美國政府和國際社會針對在香港進行政治起訴的人士加以追究。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也表示，「香港這些發展，令人對於中國將承擔國際義務有所懷疑」，不僅破壞信任，也對歐中關係造成影響。英國外交大臣拉布呼籲港府停止迫害泛民主派人士，「我們將持續和港人站在一起」。

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