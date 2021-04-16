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    達賴喇嘛繼承人 印度加入美中角力

    西藏精神領袖達賴喇嘛。（路透檔案照）

    西藏精神領袖達賴喇嘛。（路透檔案照）

    2021/04/16 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛流亡印度，七月將過八十六歲生日。其百年後的繼承人挑選，正形成美國和印度間、印度與中國間的角力。兩名知情的印度官員指稱，包括總理辦公室在內的印度國安高官，均已參與印度政府能夠如何影響挑選第十五世達賴的討論。

    據信達賴、即「丹增嘉措」是死後會轉世的活佛。傳統上會尋找轉世靈童，目前的第十四世達賴，兩歲時就獲認證。認證的方法不只一種，其過程也可能既漫長又複雜。

    印度舉辦高僧大會 兩千年首見

    西藏流亡政府設在印度的達蘭薩拉，惟印度二○○三年承認西藏乃中國的一部分。自一至三月，印方在中印的喜馬拉雅山脈邊界，召開五次由該地區各教派及學派的高級僧侶參加的大會。據彭博報導，這是兩千多年來，首度舉行這類集會。新德里希望，這將予未來的第十五世達賴在國際上的正當性。此外，由於轉世的確認和新達賴的成年，可能費時二十年甚至更久，亦希望有助填補權力真空。

    美國情報人員一九五九年曾助第十四世達賴秘密出走印度北部。但達賴迄未安排一個清楚的繼承人方案。十年前，達賴曾發表聲明說，當他年屆九十歲左右時，將與其他藏傳佛教的領導高層商量，在他圓寂後，是否還應該延續此一逾六百年的達賴喇嘛轉世制度。

    西藏流亡政府前總理顙東仁波切則說，未來若中國「仍占據」西藏，達賴喇嘛已表示自己將不會轉世在西藏，最可能轉世在印度。中國可能選出它自己的達賴喇嘛，但這「將不會具正當性」。顙東還說，中國政府試圖說服達賴返藏，惟在目前的政治情勢下將不可能。

    美國前總統川普去年簽署「西藏政策及支援法」，重申美國立場，即第十四世達賴乃其轉世的「最終權威」。西藏流亡政府首長洛桑森格並於去年十一月首度訪問白宮。拜登政府上台以來，也維持川普的西藏政策。

    過去幾十年間，新德里領導高層皆視達賴流亡印度為他們可藉此施壓北京的一張「西藏牌」。近來，他們對流亡印度的藏人社群的看法，已隨中印關係而轉變。隨著中印軍隊去年在喜馬拉雅山脈邊界爆發衝突，印軍即首次公開承認其一支秘密部隊中，有藏人士兵。

    班禪喇嘛繼承人的情況更嚴重。第十世班禪一九八九年圓寂後，中國政府認證的轉世靈童確吉傑布，現為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。至於達賴認證的轉世靈童則已在中國失蹤近廿六年。

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