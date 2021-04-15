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    挺人權 斷絕生意往來 日商可果美停用新疆番茄

    日本番茄醬大廠可果美公司因人權問題，已停止進口新疆番茄。（法新社檔案照）

    日本番茄醬大廠可果美公司因人權問題，已停止進口新疆番茄。（法新社檔案照）

    2021/04/15 05:30

    日企第一槍 可望帶動跟進

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日本番茄醬製造大廠「可果美」（Kagome）以人權顧慮為由，已停止進口來自中國新疆維吾爾自治區的番茄，這是國際社會為了北京壓迫新疆維吾爾族人引發的人權問題，停止使用來自新疆原物料的又一例，且據信是首家日本大型企業為了維吾爾族問題停止與新疆生意往來，可能帶動其他日本企業跟進。

    「日本經濟新聞」網站14日報導，可果美去年就已停止進口用於其部分醬汁產品的新疆產番茄糊，已進口之新疆番茄將在今年底用罄。該公司代表指出，成本與品質之外，「人權問題已成為決策的考量因素」；該公司過去已透過官網揭露在新疆生產原料，並定期視察當地工廠和田地，「確認所使用的番茄並非在違反人權的情況下生產」。

    報導指出，此舉對可果美的營運衝擊似乎不大，加工成番茄糊出口的新疆番茄進口量，過去幾年連續下滑，目前在該公司使用番茄量所佔比重不到1％；停止進口新疆番茄後，將由其他國家的番茄取代，對生產沒有影響。

    美議員推法案 受理維族難民

    與此同時，美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）和民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），十三日共同推出「維吾爾人權保護法案」，加速處理受中共迫害的維族人申請難民的程序。該法案適用在新疆、已逃離新疆，受到迫害或有充分理由擔心將遭迫害之維族，和其他突厥語系或穆斯林少數族裔及其家人、親屬，將給予其第二類優先難民身分，有資格獲得美國優先處理其難民申請案，估計可讓數百、甚至數千名維族，跳過聯合國轉介程序，直接向美申請庇護，降低北京經第三國知會、將其遣送回國的可能性。

    庫恩斯在聲明中說，「美國須持續發聲對抗中國在新疆迫害人權，也須向維族和所有因宗教或族裔身分而面臨迫害者提供承諾和保障。

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