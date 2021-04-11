悼菲利浦親王 陸海齊鳴禮砲 全英同悲

溫莎城堡外的草坪湧現花海與國旗。（美聯社）

2021/04/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國部隊十日在全國各地與海上鳴放禮砲，悼念以九十九歲高齡仙逝的女王伊莉莎白二世的夫婿菲利浦親王，英國媒體大幅報導王夫病故，民眾則獻花緬懷這位被視為女王精神支柱的愛丁堡公爵，世界各國政要也紛紛向英國王室致哀。

哈利王子應會回國 梅根不會隨行

根據英國皇家紋章院，菲利浦將長眠於溫莎城堡的聖喬治禮拜堂，但日期未定。英國每日郵報則報導，經過八天的舉國哀悼後，葬禮會在十七日舉行，由於防疫規定，只能有三十人參加。多家英國媒體指出，已卸下王室資深成員身分的哈利王子，應會出席祖父的葬禮，為哈利去年赴美後首度回國，但他的妻子梅根不會隨行。

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包括首都倫敦、蘇格蘭首府愛丁堡、威爾斯首府卡地夫、北愛爾蘭首府貝爾法斯特、英國海外領地直布羅陀與各地海軍基地的砲兵部隊以及海上的皇家海軍船艦，十日午間（台灣時間同日晚間七時）以每分鐘一發的頻率鳴放四十一響禮砲，向九日一早在溫莎城堡過世的菲利浦致敬，過程歷時約四十分鐘。奉女王為國家元首的澳洲與紐西蘭，在坎培拉與威靈頓舉行類似悼念活動；女王伉儷當年結婚的西敏寺則於九日敲鐘九十九響。大約一百多名民眾親臨倫敦塔見證榮譽砲兵連朝泰晤士河鳴放禮砲，這些大砲曾於一九四七年女王與王夫大婚，以及一九五三年女王登基加冕時鳴放過禮砲。

稍早，白金漢宮的黑色前門圍欄被民眾插上悼念花朵，圍欄前的人行道也擺放有花束與英國國旗，還有人罔顧防疫規定前往溫莎城堡致哀；英國媒體也大幅報導此一消息，太陽報頭版以斗大字體告訴女王「我們與您同悲」，該報對手每日郵報則以該報史上最大版面一四四個版報導此一噩耗；各電視台也改播紀念專輯，五月初投票的地方選舉則暫停競選活動。

曾為英國殖民地的香港的英國領事館外，也擺放著悼念花束。（法新社）

英國媒體十日大幅報導菲利浦親王辭世。（法新社）

英國十日在威爾斯首府卡地夫的卡地夫堡等地鳴放禮炮向女王夫婿菲利浦親王致敬。（美聯社）

奉女王為國家元首的澳洲，同日也在首都坎培拉的國會大樓外鳴放禮炮。（法新社）

英國十日在首都倫敦的倫敦等地鳴放禮炮向女王夫婿菲利浦親王致敬。（法新社）

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