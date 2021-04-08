杯葛北京冬奧 美中互探底線

流亡藏人二月間在印度達蘭薩拉街頭，以象徵奧運的五環標誌吊著人形布偶，抗議人權紀錄惡名昭彰的北京，將主辦二○二二冬季奧運會。（美聯社檔案照）

2021/04/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府六日首度透露可能為了新疆維吾爾人權問題，聯合杯葛二○二二年北京冬季奧運的想法：國務院發言人普萊斯指出，拜登政府正與盟邦商量，採取共同手段因應中國和中國的人權紀錄問題，包括如何處理北京冬奧，杯葛是「在議程上」的一個選項。

普萊斯六日被問到美國是否在討論聯合杯葛行動，他說，「這當然是我們希望討論的事項…一套經過協調的一致（因應）方式，將會不僅有利於我們，也是為了我們盟友和夥伴的利益。」

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根據「金融時報」報導，一名盟邦官員透露，拜登政府已經在數個場合上提出杯葛的想法，但尚未談到如何應對北京冬奧以及杯葛層級是指政府代表團或停派選手參賽等細節，也無這方面的高層會談。另一個盟邦的官員也指出，已有一些關於協調出一致行動的初期討論。

不過，國務院一名高官駁斥抵制之說，「我們還沒討論、也沒在討論任何與盟邦和夥伴聯合杯葛行動」。普萊斯稍後透過電子郵件澄清，指他說的是一套經過協調的因應方式，而非特別針對聯合杯葛行動討論；他接著還另外在推特發文，說「二○二二年還久，但是我們將繼續與盟邦夥伴密切商量，討論出我們共同關切之處，訂出一致方法」。但是普萊斯談話的弦外之音，已經挑起外界揣測，中國「微博」也火速封鎖「抵制冬奧」關鍵字。

美奧會反對杯葛行動

拜登政府曾釋出無意阻止美國運動員參賽的訊號，美國奧林匹克和帕拉林匹克委員會（USOPC）五日也聲明，反對任何杯葛行動。不過華府和其盟友仍可推動不派政府代表團出席的外交杯葛模式，共和黨聯邦參議員羅尼上月就呼籲，民眾和企業都不應到北京觀賞奧運。

美國最近一次抵制奧運會是一九八○年卡特總統時代，停派運動員參與當年的莫斯科奧運，抗議蘇聯侵略阿富汗；二○一四年俄羅斯索契冬奧，美國是採外交杯葛模式。

中國外交部發言人趙立堅七日表示，「將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業」，國際社會不會接受；他並強調所謂新疆「種族滅絕」是「世紀謊言」，揚言美方若刻意基於謊言抹黑攻擊中國，必遭中國「有力回應」。

東奧制服爆新疆棉爭議

另外，美國媒體Axios報導，中國「恆源祥」取得今年東京夏季奧運、二二年北京冬奧工作人員制服合約，但該公司與中國奧會有長期合作關係，在新疆有附屬工廠，公開宣傳使用新疆棉。時值新疆棉涉及強迫維族人勞動引發爭議，國際奧會發言人表示，該公司提供一份原產地證書，指奧會制服並未採用新疆棉，但發言人未提供證書癌是複印本。

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