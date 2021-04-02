上海新疆化？到訪逾24小時需登記

中國上海市一日起納管流動人口，只要在上海市停留逾廿四小時，就必須主動申報。 （路透）

2021/04/02 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國自一日起實施《上海市實有人口服務和管理若干規定》，納管短期到訪上海市的旅客，無論是赴上海市就醫、就學、旅遊、出差、探親，只要停留逾廿四小時，就必須主動申報。嚴苛的措施在微博引起熱烈討論，閱讀量達一．五億次，甚至有人批評此舉令上海市「新疆化」。

新華社報導指出，上海市公安局在「一網通辦」平台與「上海公安人口管理」微信公眾號上，增加了「自主填報」區塊，民眾可直接線上申報。除了旅客主動申報的內容，雇主、職業仲介、房地產仲介與旅館業，也應主動填報相關人員的姓名與身分證件等資訊，以提高政府的蒐集效率。

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這項新規引起中國民眾熱議，質疑規定太過嚴格，中國其他省份的人到上海，簡直像是要辦落地簽。在上海的韓國女商人金善向自由亞洲電台表示，企業都收到通知，如果有外地人來訪，未按規定登記，將會被處最高五千人民幣罰款，她覺得很可怕，並且感受到上海的新疆化。

自由亞洲電台報導，法律界徐先生對新規的推動感到十分吃驚，他表示，中國政府對於人的控制措施是必然的，他們一直試圖對人員流動瞭若指掌，而現在只是利用上海市試點，未來有機會拓展至北京、廣州、深圳等城市。

上海市政府一日澄清，為了提高實有人口服務效能，新規將短暫停留於上海的人員納入實有人口範圍，但個人可依據需求自願登記，不強制要求，網路傳聞的「停留逾廿四小時需強制登記」則為假消息。

北京市去年四月卅日也曾推動相似的政策，「北京市居住證」微信公眾號開通了「來京人員自主申報」功能，要求所有外地赴北京市的流動人口，都必須自主申報個人資訊，若未按規定申報，北京市公安機關有權做出行政處罰，但並未如上海一般嚴格，沒有廿四小時的限制。

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