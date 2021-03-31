中國毀港民主 大砍直選議席

香港選制改革重點

2021/03/31 05:30

立法會直選席次砍剩20 特首選委會排除區議員 堵住泛民參政途徑

〔編譯孫宇青、記者陳鈺馥／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會三十日以全票一六七票正式通過香港立法會和行政長官選舉辦法修改方案，以及選舉委員會的成員組成方式，以提升親中派勢力、打擊民主派優勢，包括立法會直選議席大減、選委會區議員席次全滅，候選人資格審查機制也得到強化，須通過港警國安處、港府國安委員會和候選人資格審查委員會等三關。國家主席習近平已簽署命令公布，交由港府著手修改本地法律。

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陸委會︰戳破一國兩制假象

陸委會昨日強調，中共的作為再度自行戳破「一國兩制」假象，台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

特首選委會 新增人大政協席次

據了解，負責選舉特首的選舉委員會增加三百人至一千五百人，從四個界別增為五個，新增的界別為全國人大及人民政治協商會議委員一九○席，以及全國性團體香港成員一一○席。另四個界別中，原本可望由民主派控制的席次均減少或取消，例如總數逾百的區議員席次，民主派原先勝券在握，如今全部取消，改由政府委任、非選民選出的地方組織成員出任。香港唯一的人大常委譚耀宗聲稱，此舉是讓區議會「去政治化」。

立法會組成和選舉方式亦有重大變動，從七十席增至九十席，改變原來功能界別（含超級區議會五席〔區二〕和區議員互選一席〔區一〕）與直選議席各半的結構。未來立法會改為選委會成員佔四十席，功能界別佔三十席，直選議席剩下二十席。在地區直選方面，將設十個選區，每一選區產生兩名議員，選民僅可投一票，由得票最多的兩人當選。

立法會90席中 選委會就佔40席

功能界別共有廿八個界別，除九個界別維持由個人選民選出外，其餘皆採由符合資格團體選民選舉產生，包括長期由民主派控制的資訊科技界（更名為科技創新界）；醫學界及衛生服務界則合併為醫療衛生界，並由兩席改為一席。更重要的是，超區五席取消，區議員互選一席則改為「人大、政協及全國性團體代表界」，並另增一席商界代表，由中國企業協會代表出任，以上變動皆不利民主派。

候選人須經港府三關審查

值得注意的是，立法會三大組別選委會、功能界別、地區直選的參選人，均須從選委會五大界別中，分別獲得最少兩人、最多四人提名，之後由香港警務處國家安全處初步審查，再由港府轄下「維護國家安全委員會」進一步審查，判斷是否符合擁護「基本法」、效忠特區等要求，並針對不符合條件者，向新設的「候選人資格審查委員會」發出意見書，由該委員會最終決定可否參選，且相關決定不容民眾提出訴訟或要求覆核。

香港特首林鄭月娥表示，將爭取在四月中提交選舉改革草案至立法會，盼五月底通過，九月選出選委會成員，十二月舉行延宕一年的立法會選舉，明年三月選舉新特首。

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