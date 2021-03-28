氣候視訊峰會 拜登邀中俄討論排碳

美國總統拜登廿六日證實，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷受邀出席下月由美國主持的領袖氣候峰會。圖為拜登當天在馬里蘭州安德魯空軍基地準備登上空軍一號時向在場人士揮手告別。（路透）

2021/03/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕

美國廿六日邀請包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷在內的四十位全球領袖，以視訊方式出席四月下旬由美國總統拜登主持的氣候高峰會，討論如何減少碳排放，遏止全球暖化。

根據白宮聲明，「氣候領袖峰會」（The Leaders Summit on Climate）將於四月廿二、廿三日舉行，會議過程將線上直播，另有少數企業與公民社團領導人出席。同日，拜登在被記者問到是否邀請習近平、普廷與會時表示，他未與兩人通話，但習、普二人應該知道已受邀。

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白宮聲明指出，四十位領袖中，包括由美國主導的「主要經濟體能源與氣候變遷論壇」（Major Economies Forum on Energy and Climate Change）中的另外十六個成員（含歐盟），這些國家約占八成的全球碳排放與世界GDP。此外，部分受氣候衝擊最嚴重的國家領袖，如馬紹爾群島、孟加拉與不丹等，也都受邀出席。

聲明中稱此領袖峰會將凸顯就氣候採取更強有力行動的迫切性與經濟利益，以及協助易受氣候變遷影響國家適應衝擊，並稱該峰會是邁向今年十一月在英國格拉斯哥舉行的「聯合國氣候變遷會議」一大里程碑；而領袖峰會與格拉斯哥會議的共同目的，在於做到將全球均溫升幅維持在攝氏一．五度。

美預告2030碳排放目標

白宮聲明還預告，華府將會在領袖峰會之前，宣布一項二○三○年碳排放目標，做為美國為落實巴黎協定所訂定的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contribution, NDC）。拜登也會呼籲各受邀國，將領袖峰會視為擘畫其國家自定貢獻的良機。

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