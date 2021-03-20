北韓片面斷交 大馬怒關使館趕人

圖為十九日北韓駐馬大使館大門外，一輛黑頭車正要駛入。（法新社）

2021/03/20 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕馬來西亞本週將被控洗錢和共謀洗錢的北韓公民文哲明（Mun Chol Myong，譯音）引渡至美國受審。對此，北韓外交部十九日宣布與大馬斷交。馬國外交部同日譴責平壤，指斷交之舉「既不友善又不具建設性」，並限所有駐馬的北韓外交人員於四十八小時內離境，以及宣布撤離馬國駐北韓大使館。

不爽公民被大馬引渡美國

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）指文哲明涉嫌違反國際制裁措施，將酒類及手錶等奢侈品運到北韓，還透過幾家以合法掩護非法的公司洗錢。文哲明共面臨六項指控，主要和他在新加坡的工作有關。馬國法院一九年十二月判決引渡，作為終審法院的馬國聯邦法院二一年三月初駁回其上訴。

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北韓外交部聲明痛批，馬國當局利用引渡「無辜」的北韓公民，當作「極力巴結」美國的犧牲品，「徹底破壞了基於相互尊重主權的兩國關係」，一切後果需由馬方承擔，「幕後操縱者」美國也將為此付出代價。

朝馬一九七三建交，平壤長期以馬國做為其武器出口交易和經濟的一大樞紐，並在當地經營其在東南亞的貿易、勞力出口及部分非法生意。惟自北韓國務委員會委員長金正恩同父異母哥哥金正男二○一七年在吉隆坡國際機場遭神經毒劑ＶＸ暗殺後，兩國關係嚴重倒退。吉隆坡同年在以金正男的遺體交換九名被扣留在平壤的馬國公民後，雙方相互驅逐大使，大馬駐朝使館即暫停運作至今。北韓駐馬大使館目前則有一名臨時代辦與六名館員。

北韓十九日宣布和馬來西亞斷交，馬國隨即要求北韓關閉使館、限外交人員四十八小時內離境。（法新社）

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