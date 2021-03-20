為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓片面斷交 大馬怒關使館趕人

    圖為十九日北韓駐馬大使館大門外，一輛黑頭車正要駛入。（法新社）

    圖為十九日北韓駐馬大使館大門外，一輛黑頭車正要駛入。（法新社）

    2021/03/20 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕馬來西亞本週將被控洗錢和共謀洗錢的北韓公民文哲明（Mun Chol Myong，譯音）引渡至美國受審。對此，北韓外交部十九日宣布與大馬斷交。馬國外交部同日譴責平壤，指斷交之舉「既不友善又不具建設性」，並限所有駐馬的北韓外交人員於四十八小時內離境，以及宣布撤離馬國駐北韓大使館。

    不爽公民被大馬引渡美國

    美國聯邦調查局（ＦＢＩ）指文哲明涉嫌違反國際制裁措施，將酒類及手錶等奢侈品運到北韓，還透過幾家以合法掩護非法的公司洗錢。文哲明共面臨六項指控，主要和他在新加坡的工作有關。馬國法院一九年十二月判決引渡，作為終審法院的馬國聯邦法院二一年三月初駁回其上訴。

    北韓外交部聲明痛批，馬國當局利用引渡「無辜」的北韓公民，當作「極力巴結」美國的犧牲品，「徹底破壞了基於相互尊重主權的兩國關係」，一切後果需由馬方承擔，「幕後操縱者」美國也將為此付出代價。

    朝馬一九七三建交，平壤長期以馬國做為其武器出口交易和經濟的一大樞紐，並在當地經營其在東南亞的貿易、勞力出口及部分非法生意。惟自北韓國務委員會委員長金正恩同父異母哥哥金正男二○一七年在吉隆坡國際機場遭神經毒劑ＶＸ暗殺後，兩國關係嚴重倒退。吉隆坡同年在以金正男的遺體交換九名被扣留在平壤的馬國公民後，雙方相互驅逐大使，大馬駐朝使館即暫停運作至今。北韓駐馬大使館目前則有一名臨時代辦與六名館員。

    北韓十九日宣布和馬來西亞斷交，馬國隨即要求北韓關閉使館、限外交人員四十八小時內離境。（法新社）

    北韓十九日宣布和馬來西亞斷交，馬國隨即要求北韓關閉使館、限外交人員四十八小時內離境。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    2021/03/19 06:49

    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊

    歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打
    2021/03/19 07:51

    歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打

    美中互嗆！布林肯：中國威脅全球 楊潔篪：美國干涉內政
    2021/03/19 07:29

    美中互嗆！布林肯：中國威脅全球 楊潔篪：美國干涉內政 影片

    憂爆發第三波疫情 法國宣布封鎖巴黎1個月
    2021/03/19 08:39

    憂爆發第三波疫情 法國宣布封鎖巴黎1個月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播