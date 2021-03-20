中國狂買伊朗委國原油 扯美後腿

中國增購伊朗與委內瑞拉的石油，損及美國拜登政府利用石油禁運制裁將伊、委兩國逼上談判桌的策略。圖為中國珠海的石油與天然氣槽。（路透檔案照）

2021/03/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十九日報導，數據顯示，儘管伊朗與委內瑞拉遭美國實施石油禁運制裁，但中國卻大幅增加從這兩國進口石油，挑戰美國拜登政府的兩大優先政策，破壞華府與德黑蘭以及卡拉卡斯當局重啟停滯已久的談判所需的關鍵外交籌碼。

根據商品數據業者Kpler，中國預計三月份每天從伊朗進口九十一萬八千桶石油，數量為自美國兩年前對德黑蘭當局實施全面石油禁運以來最大。其他貨運追蹤數據也證實此一增購趨勢，其中部分數據甚至顯示，中國對伊朗石油的採購量達每日一百萬桶。華府的戰略顧問公司「SVB能源國際」總裁、伊朗石油業專家瓦赫舒里說，倘若能以目前價格每天賣出一百萬桶石油，伊朗就沒有談判的誘因。

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此外，根據英國金融數據供應商路孚特（Refinitiv），中國也已增加對委內瑞拉石油的採購量。

無視石油禁運 殃及美談判

美國官員指出，隨著油價上漲，中方此舉已減輕伊朗與委內瑞拉必須就石油禁運與華府談判的壓力。美國目前對伊朗與委內瑞拉實施石油禁運，拜登政府日前表達願意鬆綁，以換取伊朗重拾二○一五年的核協議，以及委內瑞拉同意舉行民主自由的選舉；但根據伊、委兩國官員，中國就是在拜登政府提議鬆綁後增購石油，而伊朗也已回絕拜登政府的提議。

在此同時，伊、委兩國也私下互助，伊朗透過供應石油產品、販售柴油與其他重要能源需求，來換取委內瑞拉的石油與黃金。這些從委國取得的石油稍後在全球市場上低價販售，既能讓伊朗賺取收益，也能鞏固委內瑞拉馬杜羅政權。

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