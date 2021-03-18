應戰中朝威脅 美韓強化聯防

訪問南韓的美國國防部長奧斯汀（左）十七日在首爾與南韓國防部長徐旭（右）會談。（美聯社）

2021/03/18 05:30

2+2會談 布林肯首批北韓侵犯人權

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀十七日在南韓首爾，分別與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭會談，關注東北亞安全，防範北韓的核武威脅。奧斯汀直指中國與北韓的威脅空前，美韓同盟比以往更重要。布林肯則批評北韓大規模侵犯人權，凸顯華府對平壤立場調性的改變。

雙方在會談中，都重新確認美韓同盟是朝鮮半島、印度—太平洋地區以及全球的和平、安全與繁榮之「核心關鍵」，也提到北韓核武、飛彈發展問題，強調美國、日本與南韓三國合作，對於確保印太地區自由與開放的重要性。

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面臨空前挑戰 同盟更形重要

奧斯汀在會談的開場談話，直指當前面臨中國和北韓構成的「空前挑戰」，美韓同盟比以往更為重要，維持兩國聯防態勢和強而有力對北韓遏制力，是首要課題。他強調改善韓日關係促進韓美日合作，以共同應對安全威脅。南韓聯合新聞社報導，徐旭指南韓的新南方政策和美國的印太戰略，脈絡上大同小異，南韓將推進既定的韓日安全合作進程。南韓國防部指出，兩人的會談再次確認拜登政府鞏固韓美同盟，兩國防長強調致力於支持透過外交，達成北韓去核。

兩國防長致力達成北韓去核

布林肯在會談中指北韓核武、飛彈是最大挑戰，也批評北韓「威權政體對其人民持續犯下系統性且廣泛的虐待」，「我們應該堅決反對遏制基本權利和自由的行為」。鄭義溶向布林肯表示，韓美同盟是南韓外交的根基，持續發展此同盟關係，是南韓外交的最重要課題。

南韓總統文在寅任內大多避談北韓的人權問題，避免影響他的兩韓和解政策。根據首爾的北韓人權關注團體「北韓人權公民聯盟」（NKHR）上月發表的報告，北韓擴大勞改營的強迫勞動來開採煤礦，用來出口換取資金投入發展核武。而美國國務院估計，北韓監獄、勞改營拘禁八萬到十二萬人，「處於嚴苛和危及性命的處境」。

議程聚焦中國 考驗美韓關係

路透分析指出，美方把議程聚焦中國，使南韓面臨要在維持韓美 同盟關係，與經濟上依賴中國之間平衡的處境。文在寅政府已明白表示，不會參與任何排除或圍堵特定國家的倡議。延世大學的中國問題專家魯樂漢（John Delury）說，首爾和華府對於與中國、北韓甚至日本的雙邊關係上不同調，很難找到共識。

傳平壤近期恢復試射飛彈

美國北美防空司令部司令范赫克（Glen VanHerck）警告，北韓可能在策劃於「近期」試射升級版的洲際飛彈，並指平壤「顯著更大型、推測更強大」的洲際飛彈，升高了對美國的威脅。這份警告顯然是根據去年十月北韓閱兵展示的武器而來，而非具體的情資。觀察北韓動態的「北緯三十八度」（38 North）主任湯恩（Jenny Town）認為，北韓比較有可能恢復試射較短程和潛射飛彈。

美國國務卿布林肯（左）與南韓外交部長鄭義溶（右）十七日在首爾會晤。（路透）

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