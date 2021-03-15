緬甸文人領袖 誓言推翻軍政府

被緬甸聯邦議會代表委員會任命為代理副總統的曼溫凱丹，十三日首次以代理副總統的身分發表演說，盼能成立「聯邦制民主」政府。（法新社檔案照）

2021/03/15 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕遭軍方發動政變罷黜並逃亡的緬甸文人政府成員和國會議員，已聯合成立「緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）」，並任命前國會議長曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）為代理副總統。曼溫凱丹十三日透過「臉書」等網路平台，發表就任後的首次演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍政府。

曼溫凱丹指出，現在是緬甸最黑暗的時刻，但黎明即將到來，公民政府將試圖制定必要法律，讓民眾有權捍衛自己、對抗軍政府。曼溫凱丹也希望成立「聯邦制民主」政府，因為過去數十年受到壓迫的各個族裔，都渴望這種制度，這場革命帶來一個共同努力的機會。演說結束時，曼溫凱丹也比出象徵反對極權的三指手勢。緬甸中部的蒙育瓦（Monywa）鎮宣布，已成立自己的地方政府與警力。

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軍政府已宣告CRPH為非法組織，可能涉及叛國罪，最高可判處死刑；CRPH則反批軍政府為「恐怖組織」。

軍警部隊十四日在仰光朝示威者開槍，造成多人死傷。美聯社指出，由於軍方沒收部分屍體，實際死亡人數可能更多，還有許多受害者身上有非常嚴重的槍傷，讓臨時看診處的醫師與護理師面臨龐大壓力。緬甸許多醫院已被軍警部隊占據，遭醫護人員抵制，示威者也刻意迴避。

軍方鎮壓 已逾80死

駐緬甸的獨立聯合國人權專家安德魯斯（Tom Andrews）表示，上週的可信報導指出，已有至少七十人死亡，且有愈來愈多證據顯示，緬甸軍方觸犯反人類罪。緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，截至十三日，已有逾八十人死於反軍政府的示威活動，超過二千一百人被捕。

此外，網路上流傳的影像顯示，示威者疑似炸毀連接緬北密芝那（Myitkyina）與第二大城曼德勒的橋梁，意味示威者的行動可能已經升級。示威者也開始策劃進一步行動，揚言將炸毀向中國供應天然氣的管線。

緬甸曼德勒十四日仍有許多民眾手持「我們不接受軍方政變」的標語，上街示威。（美聯社）

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