制衡中國 美日印澳法 擬下月海上軍演

美中海軍軍力比一比

2021/03/15 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」十四日引述印度政府相關人士報導，美國、日本、印度和澳洲等「四方安全對話（Quad）」成員國將聯手法國，首度舉行海上聯合演習，時間訂於四月上旬，已進入最終協調階段。此舉被視為美日印澳四國欲擴大與歐洲大國合作，抗衡中國擴張勢力。

暌違十三年，美日印澳去年十一月在印度洋舉行「馬拉巴爾（Malabar）」聯合海軍演習。據報導，美日印澳法五國海上聯合訓練是由印度號召，地點可能在印度東部外海的孟加拉灣，正商討由日本自衛隊及其他四國的海軍，派遣驅逐艦和潛艦等參演。

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中國海上擴張 法國同感憂心

法國在印度洋與南太平洋地區有海外省、屬地及基地，對中國的海上擴張行動同感憂心。法國已開歐洲各國之先，於二○一八年公布將「印度—太平洋」概念納入的安全政策。法國總統馬克宏同年即提議法印澳三國在印太地區建立「巴黎—德里—坎培拉軸心（Paris-Delhi-Canberra axis）」的新戰略聯盟。

日本海上自衛隊二月間出動補給艦「浜名號」，和美國海軍驅逐艦「魏柏號（USS Curtis Wilbur）」及法國海軍護衛艦「牧月號（Prairial）」，在日本九州海域舉行海上聯合演習。海自透露，美、日、法三國去年十二月也曾海上聯合訓練。

日本陸上自衛隊陸上幕僚長湯淺悟郎表示，正就陸自、法國陸軍與美國陸戰隊首次正式在日本舉行聯合軍演進行協調。具體的演訓地點和參演兵力的規模尚未確定，最快在五月以後。湯淺強調，共享價值觀的國家彼此深化合作，傳達的訊息攸關印太安定，因此聯合訓練極具意義。

美日峰會 4月9日華府舉行

讀賣新聞十四日另報導，美、日兩國政府正就美國總統拜登和日本首相菅義偉，於美國時間四月九日在華府舉行面對面高峰會進行協調。菅義偉預定四月八日從日本啟程，十日返國，預料他將是拜登一月上任後，第一位蒞臨白宮的外國領袖。

「四方安全對話」成員國美國、日本、印度和澳洲四月上旬將首度邀請法國，舉行五國海上聯合演習。圖為美日印澳四國艦艇去年十一月在印度洋的北阿拉伯海舉行第二階段「馬拉巴爾（Malabar）」聯合海軍演習。（美聯社檔案照）

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