美憂翁山蘇姬生死 放寬滯美緬人居留

緬甸十三日又傳出有六名抗議軍事政變的示威者喪生。仰光有大批民眾集會，拿要求釋放翁山蘇姬的標語，行象徵抗暴的三指禮，並用手機當燭光，舉行靜坐抗議。 （法新社）

2021/03/14 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對二月緬甸軍方政變推翻國務資政翁山蘇姬領導的民選政府，美國政府十二日宣布其最新因應作為。即因該政變而被迫滯留美國的緬甸國民，獲「臨時保護身分」（ＴＰＳ），合法授權他們無需許可，就可以在美國居留。期限十八個月，還能夠展延。

美國國務院發言人普萊斯同日表示，過去一週，翁山蘇姬領導的緬甸前執政黨「全國民主聯盟」（ＮＬＤ）兩名黨職人員死於軍方拘押。美方憂心翁山蘇姬安全，仍持續透過適當管道，試圖接觸翁山蘇姬和其他遭拘押的文職官員。根據美聯社數據，二月至今，軍方已殺害七十多名緬甸平民與逮捕、控告或判刑逾兩千人。

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普萊斯透露，自二月一日以來，美方即對緬甸軍方要求與翁山蘇姬取得聯絡。美方迄今繼續一直打聽包括她、所有遭拘押的領袖和公民社會行動者的健康及安全狀況。外界上次看到她，已是一日出庭應訊。尚不清楚她目前被拘押在哪裡。

緬甸爆經濟危機 人道與醫療援助短缺

美國國土安全部表示，軍方政變已造成緬甸出現經濟危機和人道與醫療援助短缺，示威者則面臨軍方的恣意拘押、恐嚇及致命暴力。為此，部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）已指定緬甸獲ＴＰＳ，好讓緬甸國民及以緬甸為經常居所者，可暫時留在美國。目前全美約有一六○○人將適用ＴＰＳ。

美國一向會給予因政治動盪或天災而難以回國的國家人民ＴＰＳ。該身分通常有期限，藉此可在美國工作，亦暫時不會遭驅逐出境。但若當地情勢依舊艱困或危殆，即可延長。美國政府八日才給予最多達三十二萬名逃離國內政治打壓與經濟混亂的委內瑞拉人ＴＰＳ。

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