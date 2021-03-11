美中外長 傳本月將在阿拉斯加會談

美國務卿布林肯（美聯社檔案照）

2021/03/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕熟悉內情的消息人士指出，華府與北京正研議在拜登總統上台後的首場美中高層會談，據信與會者包括雙方外長，地點是美國阿拉斯加州；在此同時，號稱專門對抗中國的亞洲版北約「四方安全對話」（Quad），將於十二日舉行線上領袖高峰會。

四方對話 12日線上高峰會

英國金融時報與香港南華早報報導，消息人士指出，美中正在敲定自拜登一月上台以來的首場高層會談的細節；美方與會主帥為國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文，中方則是外長王毅以及身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的中共政治局委員楊潔篪。

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華府與北京並不願明確證實此消息，但白宮發言人莎琪九日坦承，美中官員已經展開直接接觸。莎琪還說，拜登及其國安團隊會在未來數月與數年與中國以及該區其他國家直接交往…，與中國論及廣泛議題，既不隱忍美方的顧慮，也會尋求合作機會；中國外交部發言人趙立堅十日則說，拜習日前通話時同意保持溝通管道暢通。

目前還無法確定美中外長會面的地點與時間，但消息人士說，地點可能是兩國地理位置中間點—美國阿拉斯加州最大城安克拉治。金融時報指出，布王會可能選在安克拉治舉行的原因，在於此處方便布林肯結束出訪日韓後，從安克拉治返回華府；布林肯將於本月十四到十八日訪問日韓，倘若美中高層確實如前述推測在安克拉治會面，意味布王會可能在十八日之後登場。

中國社會科學院的美國事務專家劉偉東認為，安克拉治是個很好的中間點，雖然仍是美國境內，但避開美國本土，可以向外界傳達雙方立足點平等的訊息，避免給人某一方過度讓步的印象。

此外，目前也不清楚布王會的討論議題。北京清華大學教授陳琪告訴南華早報，布林肯與王毅的會面為美中關係界定宏觀框架，重啟兩國間在許多領域上的對話…，會中可能論及需要美中合作才能解決的議題，像是緬甸動盪、伊朗核協議以及經濟復甦，甚至可能討論安排兩國元首峰會或雙邊活動。

此外，莎琪九日表示，拜登將於十二日與日本首相菅義偉、印度總理莫迪以及澳洲總理莫里森舉行視訊峰會，討論新冠病毒、經濟合作與氣候危機等一系列問題。這是美、日、印、澳四國組成、被視為抗中聯合陣線的「四方安全對話」首度舉行領袖峰會，據信峰會目的在於對抗中國的疫苗外交。

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