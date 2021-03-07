教宗訪伊拉克 晤什葉派領袖

方濟各（胸前掛十字架者）六日前往伊拉克南部的濟加爾省（Dhi Qar）沙漠古城吾珥。他並在當地與該國各界宗教人士會晤，一起舉行一場跨宗教祈禱活動。（法新社）

2021/03/07 05:30

兩大宗教領袖歷史性會晤

〔編譯茅毅／綜合報導〕五日到訪伊拉克的天主教教宗方濟各，六日在當地和全球大多數什葉派穆斯林的精神領袖「大阿亞圖拉」（Grand Ayatollah，最高等級的什葉派宗教學者）希斯塔尼（Ali al-Sistani）晤談。這是兩大宗教領袖首度的歷史性會晤，兩人以行動展示宗教應該促進和平與團結。希斯塔尼呼籲，伊拉克穆斯林應該擁抱其國內長久以來四面楚歌、占少數的基督徒，使他們能夠和睦地生活。

促穆斯林與基督徒包容共存

九十歲的希斯塔尼在伊朗出生，乃伊斯蘭教什葉派中的最高宗教領袖之一，信徒主要分布於伊朗、伊拉克、巴林、葉門及黎巴嫩。他也是伊拉克國內深受尊崇的神職人員，雖鮮少介入伊國政治，但卻具強大影響力。全球什葉派信徒都會尋求他對宗教與其他事務的意見。

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見完政要 方濟各親赴希斯塔尼房舍

八十四歲的方濟各五日飛抵巴格達後，先會晤伊拉克總統與總理等政要，六日赴該國聖城納查夫（Najaf）。希斯塔尼表明，宗教當局負有保護伊拉克基督徒的職責，基督徒應享有與其他伊拉克人相同的憲法權利。納查夫一名匿名宗教官員形容這場會晤「非常正面」。

方濟各乘防彈賓士汽車，沿著納查夫狹窄的「拉蘇爾街」停下，什葉派聖寺「伊瑪目阿里（Imam Ali）清真寺」就在這條街上。戴口罩的教宗下車走了幾公尺到希斯塔尼居住幾十年的樸素房舍。一群穿著傳統衣服的伊拉克人在外歡迎，放飛了幾隻象徵和平的白色鴿子。

希斯塔尼罕見站房門口 迎接貴客

希斯塔尼很少離開住宅，通常是坐著接見訪客，但他這次罕見地在其房門口站著迎接。兩人坐得很近，希斯塔尼穿戴黑色的長袍和頭巾，方濟各則是白色的長袍及小瓜帽。方濟各在進房前先脫鞋，大部分時間由希斯塔尼講述。據報導，兩人共晤談五十分鐘，且未戴口罩。

梵蒂岡表示，方濟各感謝希斯塔尼一直以來捍衛伊拉克最弱勢且受迫害的人們。伊拉克總人口約四千萬，惟過去廿年內，基督徒遭排擠和迫害，人數已銳減至僅一％。希斯塔尼則向方濟各談到了不公、迫害、貧窮等議題，提及巴勒斯坦人領土遭佔領，被迫流離失所。

方濟各隨後前往沙漠古城吾珥（Ur），據信為公元兩千年前，猶太人始祖亞伯拉罕的誕生地，而基督徒、穆斯林及猶太教徒皆尊崇他。方濟各向曾遭「伊斯蘭國」（IS）迫害的亞茲迪人發表演說時強調，良心和宗教自由都是基本權利，普世皆應予以尊重。當恐怖主義傷害宗教時，身為信徒，不能保持沉默。

天主教教宗方濟各（右）6日在伊拉克的伊斯蘭教什葉派聖城納查夫會晤該派精神領袖「大阿亞圖拉」希斯塔尼，伊拉克電視台現場直播。（法新社）

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