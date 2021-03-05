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    第3次試飛 SpaceX火箭成功降落後爆炸

    星艦第十號原型機完成試飛後，起初平安降落，沒想到卻在著陸後約八分鐘爆炸，噴上天空後再次墜毀。（路透）

    星艦第十號原型機完成試飛後，起初平安降落，沒想到卻在著陸後約八分鐘爆炸，噴上天空後再次墜毀。（路透）

    2021/03/05 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的重型無人運載火箭「星艦」（Starship）第十號原型機（SN10）三日在德州完成試飛後，起初平安降落，沒想到卻在SpaceX的評論員讚嘆它「美麗柔軟地著陸」後約八分鐘爆炸，噴上天空後再墜毀，第三次試飛仍是失敗收場。

    馬斯克幽默推文：星艦以碎片型態著陸

    SpaceX的創辦人馬斯克（Elon Musk）一小時後開玩笑地推文表示，「星艦第十號原型機以碎片的型態著陸！」馬斯克也另外發了一則推文鼓勵SpaceX團隊「做得好」。

    SpaceX的官網也打趣地表示，看來這場飛行測試還不夠令人興奮，第十號原型機在著陸後很快就自己進行計畫外的拆解。官網文章指出，這對星艦團隊是個很棒的一天，這些飛行測試有助於團隊研發能載人與貨，且可重複使用的跨星球交通系統。第十號原型機約於美東時間下午六點廿分（台灣時間四日上午七點廿分），從德州波卡契卡（Boca Chica）發射場升空，達到海拔十公里的高度後，關閉三個引擎，調整為水平狀態下降，直到快到地面時，才轉回垂直落地。

    星艦為馬斯克為了登上火星而研發的可重複使用火箭，SpaceX分別於去年十二月九日與今年二月二日，測試第八號原型機與第九號原型機，兩架火箭雖然都成功上升至與第十號原型機差不多的高度，只可惜雙雙於落地時撞毀。本次第十號原型機並沒有在第一次降落就摔毀，已經比前兩次進步許多。這三次的試飛時間都是六分卅秒。

    假如SpaceX計畫飛往火星的火箭測試成功，那距離地球更近的月球旅行也將指日可待。四十五歲的日本億萬富豪前澤友作曾為一場預計最早於二○二三年啟程、至今仍未公開的登月旅行付費。他在三日透過推特宣布，已買下所有太空船位，公開徵求八名夥伴在二○二三年一同前往繞月旅行。

    星艦第十號原型機約於美東時間下午六點廿分，從德州波卡契卡發射場升空。（法新社）

    星艦第十號原型機約於美東時間下午六點廿分，從德州波卡契卡發射場升空。（法新社）

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