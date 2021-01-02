彭斯無意擴權 挺川議員阻撓國會認證遇挫

美國副總統彭斯表態反對擴大他身兼的參議院議長權力，暗示彭斯不願按照川普總統意願，在六日國會認證選舉人票時推翻大選結果。（美聯社）

2021/01/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副總統彭斯去年十二月卅一日要求法官駁回挺川人士所提、主張擴大身兼國會參議院議長的彭斯權限以推翻大選結果的訴訟，意味被視為川普忠實盟友的彭斯，無意藉由擴權來阻撓國會在一月六日認證前副總統拜登已當選總統，國會眾議院稍後也要求法官駁回此一訴訟。

共和黨籍德州聯邦眾議員戈默特與亞利桑那州的數名共和黨籍選舉人日前提告彭斯，主張一八八七年的一項規範國會如何認證總統大選過程的法律違憲；因為美國憲法第十二修正案明文規定，參議院議長（即副總統）有權決定各州的哪些選舉人所投的選票可以被列入計算；這些提告的共和黨人因而進一步要求法官告訴彭斯，說彭斯有權決定去年十二月中旬選舉人團投票選總統時投給拜登的選票無效，改承認自封為選舉人的川粉所投的票。

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彭斯將於六日以參議院議長身分主持國會認證參眾兩院選舉人票的過程，面對此一訴訟，司法部助理副部長科格蘭代表彭斯表示，戈默特等人對彭斯提告以擴大身為被告的彭斯權力，十足矛盾；此案的被告應該是國會，而非彭斯。科格蘭還說，該訴訟還有其他問題，再加上國會即將認證選舉人票，職是之故，法官應駁回訴訟，無需考慮困難且過去從未被挑戰過的憲法條文。

科格蘭的發言主要是針對法律問題，但仍首度顯示，彭斯並無意在國會認證時重新詮釋參議院議長的角色以推翻大選結果，令川粉大失所望。彭斯自去年十一月初大選投票過後，屢屢附和川普若干毫無根據的選舉指控，但此前並未就川普希望國會共和黨人推翻選舉結果一事表態。此外，眾院律師去年十二月卅一日晚間也要求法官駁回訴訟，稱訴訟「背離我國憲法程序與一貫的立法實務」，將導致副總統漠視全國選民的意願；眾院議長裴洛西也說，該訴訟毫無法律價值，只會破壞民主。

但國會共和黨人仍未放棄在六日推翻大選結果。美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名共和黨聯邦眾議員的說法，稱預料至少有一百四十名共和黨籍聯邦眾議員會在六日反對計算選舉人票，但此舉無望改變大選結果。

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