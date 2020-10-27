杭特醜聞延燒 拜登︰俄國主導假新聞

美國民主黨總統候選人拜登（美聯社）

2020/10/27 05:30

美最大的威脅來自俄國 中國則是最大競爭對手

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特，被踢爆與中國、烏克蘭政商界不當勾結，為本次總統大選選情帶來衝擊。拜登廿五日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「六十分鐘」（60 minutes）專訪時，辯稱相關傳聞僅是抹黑，並指控是俄羅斯主導的假新聞行動。拜登也順勢表態，認為美國目前最大的威脅來自俄國，中國則是最大競爭對手。

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媒體日前披露杭特私人電子郵件，顯示他多次憑藉父親的政治地位和權力，向試圖與美國政界搭上關係的中國、烏克蘭政商寡頭索取個人利益，拜登是否知情，受到關注。拜登廿五日強烈抨擊相關報導是抹黑行動，並怒斥將外洩資料交給媒體的前紐約市長、總統川普私人律師朱利安尼，強調國家情報機構已警告川普，俄國總統普廷極力散布關於拜登的假消息，「朱利安尼是被俄國人給騙了」。

針對美國當前面臨的外來挑戰，拜登表示，俄國破壞美國的安全和同盟關係，是最大威脅；至於外界普遍認定的中國，拜登則認為是「最大競爭對手」，且未來美國如何處理美中關係，決定美中之間將繼續競爭，抑或陷入與武力有關的更嚴厲競爭。拜登也指責川普讓美國國際地位衰退，批評川普親近獨裁者卻拋棄盟友、導致北韓飛彈數量增加且製造能力提升、造成伊朗更易取得核武材料，甚至讓北大西洋公約組織（NATO）盟邦認定美國不能依靠而開始疏遠。

另一方面，針對拜登在廿二日最終場總統候選人辯論會上，聲稱「杭特並未從中國拿錢」一事，美國參議院國土安全及政府事務委員會主席、共和黨籍議員強生（Ron Johnson），廿五日接受福斯新聞節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時，直指參院早在上月發布的報告中，就指控中國華信能源（CEFC）曾轉帳五百萬美元至杭特控制的公司，拜登無疑是在說謊。

強生指出，參院已兩度致函杭特，要求他出席聽證會，但尚未獲得正面回應。他說，參院報告其實彰顯「三件不同醜聞」，一是拜登家族的不當財務，二是新聞媒體刻意淡化相關事件，三是國會竟無法取得相關文件，以進行合法監督，顯然事件涉及某些人的利益衝突，甚至有外國牽涉其中，「這就是美國人即將進行投票的總統候選人」。

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