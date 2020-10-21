3筆電維修單流出 署名杭特

《福斯新聞》19日公開維修店「The Mac Shop」的電腦維修單，單據上有疑似杭特．拜登本人的簽名。（翻攝自福斯新聞）

2020/10/21 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特的「電郵門」事件爆發至今，關鍵的電子郵件證據不斷被質疑來自外國勢力，意圖藉由「電郵門」爭議干涉美國大選。《福斯新聞》十九日公開他們取得的電腦維修單，載明共有三台MacBook Pro筆記型電腦交由德拉瓦州威名頓（Wilmington）的維修店「The Mac Shop」維修，總計費用為八十五美元（約二四四○台幣），單據中間還有疑似杭特‧拜登本人的簽名。

維修店老闆去年收到傳票

雖然《福斯新聞》表示，無法證明該簽名為杭特本人，但根據其他掌握的文件，將筆電內容通報當局的「The Mac Shop」老闆伊塞克曾收到傳票，要求他在去年十二月九日前，前往德拉瓦州聯邦地方法院作證。另外還有一份疑似法院文件的資料指出，副件有一台筆電與硬碟。

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情報首長：電郵與俄無關

美國國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）十九日接受《福斯商業新聞》訪問時也強調，杭特的筆電不是俄羅斯假消息宣傳的一部分，並證實筆電確實在聯邦調查局（FBI）手裡，而FBI並未以俄國為主要調查方向。FBI與德拉瓦州聯邦檢察官辦公室，皆拒絕發表評論。

另一方面，美國總統川普廿日接受《福斯新聞》專訪時表示，司法部長巴爾（William Barr）必須採取行動徹查拜登父子「電郵門」事件，「你不能去中國，讓兒子帶著十五億美元離開…你不能從莫斯科市長夫人身上拿三百五十萬美元」，批評拜登父子「像吸塵器一樣到處走」。

追拜登有否濫用職權牟利

游賀（Ted Yoho）等十一名共和黨聯邦眾議員，十九日也連署致函巴爾，呼籲他立即任命特別檢察官，調查從杭特筆電流出的爭議訊息，與拜登擔任公職的四十七年間，可能被掩蓋的道德與法律問題。連署信表示，這些被揭露的資訊指出嚴肅問題，關於拜登涉及杭特的事業與交易，尤其拜登是否在副總統任內收受外國資金，以及拜登是否准許杭特向外國企業兜售與拜登有關的權力。倘若報導對拜登父子的指控屬實，即代表拜登並未善盡捍衛憲法誓言的責任，背叛美國民眾神聖的信任。

不過，仍有五十餘名美國資深情報界人士十九日連署發表聲明，強調雖然不清楚《紐約郵報》報導的真實性，也沒有俄國涉入的證據，但根據自身經驗，洩漏杭特電子郵件的舉動，「具備所有俄羅斯資訊作戰的典型特徵」，操作手法與俄國過去幾年干涉美國民主的方法如出一轍。

十一名共和黨聯邦眾議員，十九日連署致函美國司法部長巴爾，呼籲他立即任命特別檢察官，調查從杭特筆電流出的爭議訊息。 （取自網路）

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