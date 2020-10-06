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    三藥齊下刺激抗體產生 加速川普療程

    地塞米松外觀（路透檔案照）

    地塞米松外觀（路透檔案照）

    2020/10/06 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮首席醫師康利四日證實，總統川普的血氧濃度曾兩次下降，住院前在白宮曾接受供氧治療，三日接受皮質類固醇「地塞米松（Dexamethasone）」治療。以川普七十四歲的年紀加上肥胖，病情原本令人擔憂，但住院治療後病情大幅好轉，醫生樂觀估計最快五日可以出院。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，醫療團隊這次三藥齊下，據信是川普得以大幅縮短治療時間的原因。

    ＣＮＮ指出，川普這次治療使用三種療法，分別是美國生技製藥大廠「雷傑納榮製藥」（Regeneron Pharmaceuticals）的實驗性雞尾酒抗體藥物「REGN-COV2」、抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）和地塞米松，並輔以供氧和其他補充劑。

    REGN-COV2 可減少病毒數量

    REGN-COV2含有兩種高濃度抗體，可刺激人體快速產生壓制武肺病毒的抗體，對無症狀患者的效果顯著，接受測試的患者沒有人病況惡化至需要住院。該療法今年六月展開臨床實驗，九月廿九日公布對二五七名非住院患者的測試數據，顯示療法安全，可減少病毒數量、改善病情。

    瑞德西韋 縮短患者恢復時間

    據白宮公布的消息，川普接受八克劑量的REGN-COV2注射。不過，美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）尚未正式批准該療法投入使用，這次供川普使用是應白宮醫生要求。

    瑞德西韋則是目前較常用的治療武肺藥物，川普正接受為期五日的療程。瑞德西韋可縮短肺炎患者的恢復時間。有別於REGN-COV2，ＦＤＡ今年五月已核准瑞德西韋的緊急使用，但僅限於需要供氧或呼吸器的重症患者。

    地塞米松 血氧濃度下降時使用

    至於地塞米松，是在川普三日血氧濃度下降後使用。但有專家認為，地塞米松僅建議在重症患者上使用，質疑川普的真實病情。此外，白宮醫師透露，川普也服用過鋅（zinc）、維他命Ｄ、胃藥「法莫替丁」（famotidine）、褪黑素和阿斯匹靈。

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