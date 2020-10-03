選前衝刺驚爆染疫 選情更詭譎

川普鮮少在公開場合戴口罩防疫，但七月十一日參訪馬里蘭州「華特里德國家軍事醫學中心」時難得戴上。（法新社檔案照）

2020/10/03 05:30

未來對中國恐會更加強硬

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普二日宣布確診武漢肺炎後，成為十一月三日總統大選前的震撼彈。川普向來對個人防疫不以為意，還多次公開低估病毒的威脅性，包括在首場總統電視辯論會上嘲笑民主黨對手拜登經常戴口罩，但隨著自己也染疫，勢必將面臨整個美國社會的嚴厲詰問，在民調已落後拜登的情況下，恐怕更難力挽狂瀾。

暫停造勢活動至少10天

分析指出，川普此前一直對病毒威脅性不以為意，多次稱疫情已進入尾聲，試圖將選戰焦點從他最受抨擊的防疫表現移開，但一切努力恐在染疫後功虧一簣。即使川普在兩週後的檢測為陰性，他也幾乎篤定無法參加威斯康辛、佛羅里達、亞利桑那等三大搖擺州的造勢活動，也無法肯定是否能出席十五日和廿二日的第二、第三場總統辯論會。總統大選首場辯論會主持人、福斯主播華勒斯二日表示，川普可能會暫停競選活動至少十天。

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第二場辯論會恐將取消

白宮多名顧問坦言，川普確診會提醒選民川普之前有多麼輕視病毒，包括他忽視個人防疫工作，以及他對疫情走勢的樂觀推測，「川普的輕率造就這場政治災難」。民主黨民調專家賈林（Geoff Garin）直言，川普如今已成防疫失敗的頭號代表，他的支持者可能會認為自己被總統誤導。紐時指出，本月中下旬的第二、第三場總統辯論會幾乎篤定會取消或形式大幅改變。

過去多番批評川普的共和黨資深策士史杜茲曼（Rob Stutzman）向洛杉磯時報指出，川普確診後的後續發展還得視川普病情嚴重程度而定，「倘若他完全沒有症狀，安然度過危機，反而會強化他原本對疫情的立場和形象。」然而，假使川普病情加重，「即使沒要了他的命，也會毀了他的連任夢。」

香港南華早報指出，日本三井住友信託資產管理資深經濟學家押久保直也分析，川普已在民調上落後拜登，在最重要的第一次辯論會後又沒能拉近差距，整個市場將傾向認定拜登終將勝選。他更以英國首相強森染疫康復後，對中國態度丕變為例推測，川普接下來可能會對中國更加強硬。

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