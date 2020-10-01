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    拜登若勝選 日憂美重回輕日親中

    福斯新聞節目主持人華勒斯，擔任首場美國總統辯論會主持人。（路透）

    福斯新聞節目主持人華勒斯，擔任首場美國總統辯論會主持人。（路透）

    2020/10/01 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本產經新聞九月廿九日發自華盛頓的分析指出，美國民主黨若在今年十一月的總統大選中獲勝，日本為維持「堅固的日美同盟」外交政策，別無選擇地仍將與民主黨建立良好關係，但也對拜登政府的誕生充滿不安，擔心民主黨回歸過去對日本的輕視和親中國色彩。

    自民黨共和黨有歷史親近感

    分析指出，華府智庫「美國進步中心（CAP）」高級研究員、日裔的福島格倫（Glen S. Fukushima），上月投書美國媒體探討日本政要為何偏好共和黨，指出自民黨、官僚、企業家及親自民黨的記者與學者都支持川普連任，原因是自民黨與共和黨具有歷史性的親近感。

    福島曾在美國貿易代表署任職，負責日美貿易談判，也是美國「知日派」代表人物。他分析從共和黨雷根政府到民主黨歐巴馬政府誕生的廿八年間，重視持續性與穩定的自民黨仍與共和黨維持密切關係，因政權輪替而下台的共和黨高官，在轉入民間企業後仍繼續與日本企業維持緊密的商務關係。多數日本人認為，共和黨人重視人情義理，和日本人很相似，普遍覺得民主黨人冷淡、傲慢也缺乏人情味。

    美國前副國務卿布林肯最近公開表示，美國與中國完全「脫鉤」不切實際，最終也會適得其反。據稱一旦民主黨重掌政權，布林肯回鍋擔任要職的可能性極高，布林肯等人將與中國在共同問題上合作的立場令人不安。許多人擔心，一旦拜登勝選，中國將會在民主黨極為重視的氣候變遷等議題上投其所好，據此削弱川普政府在貿易和高科技領域建立的「對中壓力網」。

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