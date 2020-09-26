掐中咽喉 印度轉進海洋戰

印度海軍和法國合作，在國內打造的第二艘「鮋魚級」（Scorpene-class）柴電攻擊潛艦坎德里號（INS Khanderi），去年九月入伍服役。印度總共將打造六艘該型潛艦。（法新社檔案照）

2020/09/26 05:30

介入中國運輸能源供應

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報廿四日指出，印度與中國在喜馬拉雅山邊境持續對峙之際，也愈發重視位處印度洋的地理優勢，正積極發展海軍力量，並一改過去希望外國力量與印度洋「保持距離」的立場，改為深化與美國等民主國家的軍事合作，希望牢牢捍衛這片中國賴以進口石油、天然氣，以及與歐洲貿易往來的重要航線海域，進一步掐住中國發展的咽喉。

積極建立新夥伴關係

據報導，雖然中國海軍成長快速，但在遠洋執行任務的能力仍十分有限，遑論「自家後院」還有美軍虎視眈眈。反之，印度不僅擁有世界上規模最大的海軍之一，更面向全球四分之三海上貿易及二分之一石油供應必經的印度洋。印度海軍前參謀長普拉卡什（Arun Prakash）上將直言，「在北方邊界，我們可以期望的最好結果是維持僵局，但到了海上，我們比中國人更有優勢」，「我們可以介入中國的運輸和能源供應，動搖中國的經濟。」

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加速造艦 廣設監控基地

在中國嘗試前進南亞小國拓展影響力之際，近十年對外貿易日益頻繁的印度，終於建立地緣政治思維，了解到不能僅是固守與中國和巴基斯坦的邊界，還須強化與美國、法國、澳洲、日本等盟邦的軍事和外交合作，包括默認美軍在印度南方一七七○公里處的英屬查哥斯群島主島嶼狄耶戈加西亞（Diego Garcia）保有空軍基地。印度也開始建造新艦艇，並在沿岸廣設監控基地，以便密切留意印度洋的動靜。

捍衛印度洋 打造海軍優勢

印度海軍目前擁有一艘航空母艦（第二艘興建中）、十七艘潛艦和廿六艘大型水面艦艇。相較之下，中國海軍有二艘航艦（第三艘興建中）、五十九艘潛艦和八十一艘大型水面艦艇，且造船速度更快，技術也更先進。隨著中國經濟從疫情中反彈，而印度仍在萎縮，未來幾年雙方的差距料會擴大。然而，美國克萊蒙特．麥肯納學院中國問題學者裴敏欣認為，印度與友邦建立新夥伴關係，有助於抵銷這種不平衡，「印度在戰術上較弱，卻在戰略上佔優勢。」中國在印度洋上的主要夥伴只有印度的宿敵巴基斯坦。

七月，美國海軍尼米茲號航母打擊群在駛往南海途中，與印度海軍在安達曼｜尼科巴群島附近聯合軍演，該處正是船隻進入麻六甲海峽前的重要海域。三月，印軍的P-8I海神偵察機和反潛戰鬥機，也從法屬留尼旺島起飛橫越印度洋，為兩國首度聯合行動。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」亞洲強權及外交計畫主任勒馬耶（Herve Lemahieu）指出，印度正試著趕在中國之前，先在印度洋造就「既定事實」。

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